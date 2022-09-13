Американцы назвали самые важные критерии при выборе новой машины

Внешний облик автомобиля занял последнее, восьмое место в списке критериев, составленном аналитиками, — дизайн в качестве определяющего фактора выделили только 32% опрошенных. Для 38% критически важны заводская гарантия и обслуживание у дилера, примерно столько же — 39% — отметили водительский комфорт.

На высокое качество обращают внимание 43% покупателей, для такого же количества участников опроса значение имеет пригодность автомобиля к ежедневной эксплуатации. 46% учитывают при выборе автомобиля главным образом его низкую цену, и примерно одинаковое количество участников исследования — 55% и 56% — в качестве ключевых критериев отметили безопасность и топливную экономичность.

Самыми безопасными автобрендами 2022 года в США были названы Hyundai, Kia и Volvo. К такому выводу после очередной серии краш-тестов пришёл национальный Страховой институт дорожной безопасности. Высшую награду за безопасность в нынешнем году получили 65 моделей автомобилей, 21 из которых были корейского происхождения.