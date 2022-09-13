Американцы назвали самые важные критерии при выборе новой машины

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Новые электрокары оказались менее качественными, чем машины с ДВС
На португальской свалке нашли очень редкий спортуниверсал Audi RS2
Дмитрий Елизаров
Аналитическое агентство Statista назвало ключевые факторы, которыми взрослые американцы руководствуются при выборе нового автомобиля. Оказалось, что низкая цена для них важнее высокого качества, и оба эти фактора стоят выше внешнего дизайна.
Самыми безопасными автобрендами 2022 года в США были названы Hyundai, Kia и Volvo. К такому выводу после очередной серии краш-тестов пришёл национальный Страховой институт дорожной безопасности. Высшую награду за безопасность в нынешнем году получили 65 моделей автомобилей, 21 из которых были корейского происхождения.