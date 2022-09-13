На португальской свалке нашли очень редкий спортуниверсал Audi RS2

Американцы назвали самые важные критерии при выборе новой машины
Новости

Дмитрий Елизаров

Аналитическое агентство Statista назвало ключевые факторы, которыми взрослые американцы руководствуются при выборе нового автомобиля. Оказалось, что низкая цена для них важнее высокого качества, и оба эти фактора стоят выше внешнего дизайна.

Читайте нас в Дзене!
  • Внешний облик автомобиля занял последнее, восьмое место в списке критериев, составленном аналитиками, — дизайн в качестве определяющего фактора выделили только 32% опрошенных. Для 38% критически важны заводская гарантия и обслуживание у дилера, примерно столько же — 39% — отметили водительский комфорт.
  • На высокое качество обращают внимание 43% покупателей, для такого же количества участников опроса значение имеет пригодность автомобиля к ежедневной эксплуатации. 46% учитывают при выборе автомобиля главным образом его низкую цену, и примерно одинаковое количество участников исследования — 55% и 56% — в качестве ключевых критериев отметили безопасность и топливную экономичность.

Самыми безопасными автобрендами 2022 года в США были названы Hyundai, Kia и Volvo. К такому выводу после очередной серии краш-тестов пришёл национальный Страховой институт дорожной безопасности. Высшую награду за безопасность в нынешнем году получили 65 моделей автомобилей, 21 из которых были корейского происхождения.

А для вас что важнее — низкая цена или высокое качество?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании