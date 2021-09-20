Автомобили каких марок нравятся покупателям больше всего — рейтинг J.D. Power

Jeep выпустил необычную электрогитару — она сделана из древесины от исторических зданий Детройта
Новости

Дмитрий Елизаров

Компании Jeep и Wallace Detroit Guitars выпустили необычную электрогитару — музыкальный инструмент должен подчеркнуть связь Jeep с музыкой и городом Детройтом и при этом сделать акцент на внимание марки к экологии. Каждая такая гитара обойдётся поклоннику Jeep и детройтской музыки в 2900 долларов (212,7 тысячи рублей).

1/4
  • На корпус такой гитары пойдёт переработанная древесина, позаим­ствованная от исторических зданий Детройта. Красить корпус не будут, но снабдят выжженными символами: снаружи это пятиконечная звезда, которую наносили на армейские Джипы, с тыльной стороны — логотип марки и топо­графи­ческая карта Детройта. Утверждается, что в силу специфики подбора материалов и технологии нанесения изображения каждая гитара будет пред­ставлять собой уникальное произведение искусства.
  • Помимо прочего, стилизованное изображение фирменной радиаторной решётки Jeep выгравируют на звуко­снимателе, а ремень для музыкаль­ного инструмента изготовят из переработанных авто­мобильных ремней безопасности.
  • Директор по маркетингу концерна Stellantis Оливье Франсуа заявил, что необычная инициатива предоставляет поклонникам марки возможность стать владельцем музыкаль­ного инструмента, который одновременно подчеркнёт их преданность бренду Jeep и прославит музыкальную историю города и его автомобильное прошлое.
  • Фирма Wallace Detroit Guitars планирует изготавливать такие гитары вручную: на производство каждого инструмента уйдёт три месяца.

Связь автомобилей и музыки намерена продемонстрировать в ближайшем будущем и компания Bentley. Британская фирма объявила о разработке технологии, которая позволит автомобилям компилировать оригинальные аудиотреки в режиме реального времени, адаптируя их к конкретной ситуации.

Слышали что-нибудь о детройтской музыке?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании