Jeep выпустил необычную электрогитару — она сделана из древесины от исторических зданий Детройта

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Дмитрий Елизаров
Компании Jeep и Wallace Detroit Guitars выпустили необычную электрогитару — музыкальный инструмент должен подчеркнуть связь Jeep с музыкой и городом Детройтом и при этом сделать акцент на внимание марки к экологии. Каждая такая гитара обойдётся поклоннику Jeep и детройтской музыки в 2900 долларов (212,7 тысячи рублей).
Связь автомобилей и музыки намерена продемонстрировать в ближайшем будущем и компания Bentley. Британская фирма объявила о разработке технологии, которая позволит автомобилям компилировать оригинальные аудиотреки в режиме реального времени, адаптируя их к конкретной ситуации.