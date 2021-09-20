Jeep выпустил необычную электрогитару — она сделана из древесины от исторических зданий Детройта

Компании Jeep и Wallace Detroit Guitars выпустили необычную электрогитару — музыкальный инструмент должен подчеркнуть связь Jeep с музыкой и городом Детройтом и при этом сделать акцент на внимание марки к экологии. Каждая такая гитара обойдётся поклоннику Jeep и детройтской музыки в 2900 долларов (212,7 тысячи рублей).