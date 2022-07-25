АвтоВАЗ изменил условия гарантии на новую Lada Vesta

На данный момент, согласно официальному сайту марки, срок гарантии на Vesta, Xray, Grata и L argus составляет три года или 100 тысяч километров пробега (в зависимости от того, что наступит ранее).

Согласно информации производителя для дилерских центров в случае с L ada Vesta NG время заводской гарантии сокращено с 3 до 2 лет, при этом срок гарантии по пробегу остался прежним — 100 тысяч километров.

Ещё одна модель, для которой существуют особые гарантийные условия — это Lada Niva Legend. На неё гарантия действует 2 года или 50 тысяч километров.

Вероятнее всего, новые условия будут распространяться на автомобили из ограниченной партии Lada Vesta NG, продажу которых АвтоВАЗ запустит в ближайшее время. Ранее сообщалось, что таких машин будет всего 800, а собрать их успели до приостановки работы ижевской площадки.