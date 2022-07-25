АвтоВАЗ изменил условия гарантии на новую Lada Vesta

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Ограниченная партия новых Lada Vesta: подробности оснащения
ГАЗ приостановил производство
Дмитрий Елизаров
АвтоВАЗ изменил обычные условия заводской гарантии для Lada Vesta NG, ограниченная партия которой скоро поступит дилерам. Как пишет «Лада.Онлайн» со ссылкой на источники в дилерской среде, срок гарантии будет сокращён, но на заводе не уточнили, по какой причине.
Вероятнее всего, новые условия будут распространяться на автомобили из ограниченной партии Lada Vesta NG, продажу которых АвтоВАЗ запустит в ближайшее время. Ранее сообщалось, что таких машин будет всего 800, а собрать их успели до приостановки работы ижевской площадки.