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Для нового Land Cruiser разработали дорогой, но эффектный обвес
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Дмитрий Елизаров

Известное японское тюнинг-ателье Liberty Walk представило проект комплекта доработки внешности внедорожника Toyota Land Cruiser нового поколения. Аэро­динами­ческий обвес и комплект новых колёсных дисков обойдутся владельцам внедорожника в 19 580 долларов (1,43 миллиона рублей).

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  • В ателье разработали для Land Cruiser новый передний бампер со свето­диодными вставками: он уменьшает угол въезда внедорожника, но при этом, как утверждается, оптими­зирует аэродинамику. Кроме того, Крузак получит новый капот с отделкой под карбон и надпись Liberty Walk вместо фирменного логотипа.
  • Колёсные арки внедорожника серьёзно расширяются за счёт накладок с воздухо­заборниками, а штатные колёса тюнеры предлагают заменить на альтер­нативу с более агрес­сивным вылетом. Задний бампер обзавёлся диффузором, а на двери багажника появились сразу два спойлера.
  • Поставки комплектов Libery Walk начнёт в 2022 году как на внутреннем рынке Японии, так и за рубежом. При этом компания не стала первым тюнинг-ателье, создавшим обвес для нового внедорожника: ранее свои решения предложили Modelista и Wald.

Сам Toyota Land Cruiser 300, между тем, оказался в дефиците. Компания из‑за нехватки электронных компонентов временно приостанав­ливала его производство. Кроме того, новинка спрово­цировала ажиотажный спрос. Как следствие, очереди на некоторые моди­фикации Land Cruiser растянулись на четыре года.

Ну как, эффектно вышло?

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