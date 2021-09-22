Для нового Land Cruiser разработали дорогой, но эффектный обвес

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До России добралась самая дорогая версия Toyota Land Cruiser 300
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Дмитрий Елизаров
Известное японское тюнинг-ателье Liberty Walk представило проект комплекта доработки внешности внедорожника Toyota Land Cruiser нового поколения. Аэродинамический обвес и комплект новых колёсных дисков обойдутся владельцам внедорожника в 19 580 долларов (1,43 миллиона рублей).
Сам Toyota Land Cruiser 300, между тем, оказался в дефиците. Компания из‑за нехватки электронных компонентов временно приостанавливала его производство. Кроме того, новинка спровоцировала ажиотажный спрос. Как следствие, очереди на некоторые модификации Land Cruiser растянулись на четыре года.