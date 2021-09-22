Для нового Land Cruiser разработали дорогой, но эффектный обвес

В ателье разработали для Land Cruiser новый передний бампер со свето­диодными вставками: он уменьшает угол въезда внедорожника, но при этом, как утверждается, оптими­зирует аэродинамику. Кроме того, Крузак получит новый капот с отделкой под карбон и надпись Liberty Walk вместо фирменного логотипа.

Колёсные арки внедорожника серьёзно расширяются за счёт накладок с воздухо­заборниками, а штатные колёса тюнеры предлагают заменить на альтер­нативу с более агрес­сивным вылетом. Задний бампер обзавёлся диффузором, а на двери багажника появились сразу два спойлера.

Поставки комплектов Libery Walk начнёт в 2022 году как на внутреннем рынке Японии, так и за рубежом. При этом компания не стала первым тюнинг-ателье, создавшим обвес для нового внедорожника: ранее свои решения предложили Modelista и Wald.

Сам Toyota Land Cruiser 300, между тем, оказался в дефиците. Компания из‑за нехватки электронных компонентов временно приостанав­ливала его производство. Кроме того, новинка спрово­цировала ажиотажный спрос. Как следствие, очереди на некоторые моди­фикации Land Cruiser растянулись на четыре года.