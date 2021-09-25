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Для минивэнов придумали необычный механизм открытия дверей — как в кухонной мебели
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Алексей Олефиренко

Американская компания Rivian, известная по выпуску электриче­ского пикапа R1T, запатентовала необычный механизм открытия сдвижных дверей. Как сообщается на форуме Rivian, патентные изображения и пояснения к ним были поданы в соответ­ствующее ведомство США ещё 3 мая 2020 года, однако содержание заявки сайт Patentscope опубликовал лишь сейчас.

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  • Автопроизводитель называет своё изобретение — «автомобильная сдвижная дверь с двойным направляющим рельсом». Его суть сводится к тому, что рельс, по которому сдвижная дверь скользит вдоль кузова на средне­стати­стическом микро­автобусе, имеет подобие теле­скопи­ческого механизма удлинения. Схожее решение можно встретить в современной кухонной мебели — оно позволяет полностью выезжать ящикам, в которых хранится посуда или столовые приборы, — однако на автомобилях его пока не используют. 
  • С помощью механизма Rivian сдвижная дверь сможет открываться на расстояния, превышающие «видимую» длину рельса, создавая большой дверной проём при ограни­ченной длине кузова. Кроме того, «короткий рельс» способен улучшить аэродинами­ческую «чистоту» кузова, что тоже важно для электрокаров.
  • Хотя в качестве иллюстративного примера для патента используется минивэн Honda Odyssey, журналисты electrek сомневаются, что изобретение является предвестником семейного авто­мобиля от Rivian. Во-первых, этот сегмент сейчас проигрывает позиции кроссоверам, а во-вторых, минивэн не очень вписывается в модельный ряд компании. Скорее всего, необычный механизм реализуют на специальной версии внедорожника R1S, предназ­наченной для активного отдыха, либо же он может появиться на фургонах компании Amazon.

Ранее компания Rivian первой в мире запустила производство электрических пикапов. Модель R1T оснащена четырьмя электро­моторами и способна набирать 100 километров в час за 3 секунды.

Как думаете, что будет с патентом?

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