Для минивэнов придумали необычный механизм открытия дверей — как в кухонной мебели

Американская компания Rivian, известная по выпуску электриче­ского пикапа R1T, запатентовала необычный механизм открытия сдвижных дверей. Как сообщается на форуме Rivian , патентные изображения и пояснения к ним были поданы в соответ­ствующее ведомство США ещё 3 мая 2020 года, однако содержание заявки сайт Patentscope опубликовал лишь сейчас.