Для минивэнов придумали необычный механизм открытия дверей — как в кухонной мебели

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Американская компания Rivian запустила производство электропикапов. Она опередила Tesla, Ford и GM
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Алексей Олефиренко
Американская компания Rivian, известная по выпуску электрического пикапа R1T, запатентовала необычный механизм открытия сдвижных дверей. Как сообщается на форуме Rivian, патентные изображения и пояснения к ним были поданы в соответствующее ведомство США ещё 3 мая 2020 года, однако содержание заявки сайт Patentscope опубликовал лишь сейчас.
Ранее компания Rivian первой в мире запустила производство электрических пикапов. Модель R1T оснащена четырьмя электромоторами и способна набирать 100 километров в час за 3 секунды.