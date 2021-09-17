Для кого придумали «кирпич» над «выделенкой», тайны компании Ferrari и дешёвые Лады со стабилизацией. Главное за день

Автомобили Ferrari — мечта всех мальчишек в возрасте от 3 до 93 лет. Но легендарные красные суперкары и болиды, побеждающие в Формуле-1, — это далеко не всё, что можно и нужно знать об итальянской компании. Мы раскопали главные тайны фирмы Энцо Феррари и рассказываем кое-что интересное о нём самом.

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Медицинская справка — насущный вопрос для многих автомобилистов: как тех, кто только собирается получать водительские права, так и тех, кому пора их менять. Рассказываем, где и как её можно получить, а также о том, что изменится в этом вопросе в 2022 году.