Видео: лыжник повторил трюк 1960 года, перепрыгнув через Porsche

Для кого придумали «кирпич» над «выделенкой», тайны компании Ferrari и дешёвые Лады со стабилизацией. Главное за день
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Редакция Авто.ру

Добрый вечер! Сегодня в России утвердили календарь праздников на 2022 год. Но прежде, чем вы займётесь планированием новогодних поездок, обязательно прочитайте наш свежий дайджест. Ведь в нём — всё самое важное и интересное, что случилось в мире автомобилей за последние 24 часа.

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Ликбез дня: для кого вешают «кирпич» над выделенными полосами

Многие из вас наверняка обращали внимание на то, что над некоторыми «выделенками» висят сразу два знака: «Полоса для маршрутных транспортных средств» и «Въезд запрещен», так же известный, как «кирпич». Мы поговорили с юристом, чтобы узнать, как работает такое сочетание и кому можно не обращать на него внимания

Фотопост: распил как искусство

Дальний Восток — самый праворульный регион России. И засилье японских автомобилей с «баранками в бардачке» не могло не сказаться на местной культуре. Художник Дмитрий Лучинин из Владивостока наблюдал, как дороги Приморья заполняются японскими машинами, и написал серию картин «Правый руль». На эти шедевры точно стоит посмотреть!

Несколько важных новостей

Почитать перед сном

Автомобили Ferrari — мечта всех мальчишек в возрасте от 3 до 93 лет. Но легендарные красные суперкары и болиды, побеждающие в Формуле-1, — это далеко не всё, что можно и нужно знать об итальянской компании. Мы раскопали главные тайны фирмы Энцо Феррари и рассказываем кое-что интересное о нём самом.

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Медицинская справка — насущный вопрос для многих автомобилистов: как тех, кто только собирается получать водительские права, так и тех, кому пора их менять. Рассказываем, где и как её можно получить, а также о том, что изменится в этом вопросе в 2022 году.

Кстати!

Rolls-Royce сделал полностью электрический самолёт. И он летает!

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