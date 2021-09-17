Для кого придумали «кирпич» над «выделенкой», тайны компании Ferrari и дешёвые Лады со стабилизацией. Главное за день

Редакция Авто.ру
Добрый вечер! Сегодня в России утвердили календарь праздников на 2022 год. Но прежде, чем вы займётесь планированием новогодних поездок, обязательно прочитайте наш свежий дайджест. Ведь в нём — всё самое важное и интересное, что случилось в мире автомобилей за последние 24 часа.
Есть электронная почта? Хочешь получать такой же дайджест? Подпишись!
Ликбез дня: для кого вешают «кирпич» над выделенными полосами
Многие из вас наверняка обращали внимание на то, что над некоторыми «выделенками» висят сразу два знака: «Полоса для маршрутных транспортных средств» и «Въезд запрещен», так же известный, как «кирпич». Мы поговорили с юристом, чтобы узнать, как работает такое сочетание и кому можно не обращать на него внимания.
Фотопост: распил как искусство
Дальний Восток — самый праворульный регион России. И засилье японских автомобилей с «баранками в бардачке» не могло не сказаться на местной культуре. Художник Дмитрий Лучинин из Владивостока наблюдал, как дороги Приморья заполняются японскими машинами, и написал серию картин «Правый руль». На эти шедевры точно стоит посмотреть!
Несколько важных новостей
- Система стабилизации стала опцией для дешёвых Лад.
- Lucid Air официально стал самым дальнобойным электрокаром в мире.
- Минтранс разработал изменения в правила для проезда по платным дорогам.
- В России появились специальные Nissan X-Trail и Qashqai.
Почитать перед сном
Автомобили Ferrari — мечта всех мальчишек в возрасте от 3 до 93 лет. Но легендарные красные суперкары и болиды, побеждающие в Формуле-1, — это далеко не всё, что можно и нужно знать об итальянской компании. Мы раскопали главные тайны фирмы Энцо Феррари и рассказываем кое-что интересное о нём самом.
***
Медицинская справка — насущный вопрос для многих автомобилистов: как тех, кто только собирается получать водительские права, так и тех, кому пора их менять. Рассказываем, где и как её можно получить, а также о том, что изменится в этом вопросе в 2022 году.
Кстати!
Rolls-Royce сделал полностью электрический самолёт. И он летает!