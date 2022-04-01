Для кого подорожает ОСАГО, BMW 3 серии на батарейках и крутые автодома из РФ. Главное за день
Редакция Авто.ру
Добрый вечер! Минпромторг России предложил пересмотреть требования к безопасности автомобилей. Речь идёт о временном регламенте, который разрешает использование «серых» комплектующих. Прежде всего это направлено на поддержку национальных производителей. А теперь — к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.
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Новинка: представлен электроседан BMW i3
В Китае появилась электрическая «трёшка» BMW. Четырёхдверка отличается удлинённой до 2966 миллиметров колёсной базой (при 4872 миллиметрах габаритной длины) и особым дизайном, а в движение её приводит один 285-сильный электромотор, который обеспечивает разгон до «сотни» за 6,2 секунды. Запас хода достигает 526 километров.
Красивое: коллекция машин, на которых нельзя ездить
Снаружи это место похоже на обыкновенный склад, чем, по сути, и является. Однако внутри него находится огромное количество интересных автомобилей. Одна из самых главных особенностей этого собрания состоит в том, что большая часть экспонатов не имеют права ездить по дорогам общего пользования, но любой автомобильный фанат изучил бы эти машины с нескрываемым удовольствием.
Немного важных новостей
- В России предложили отменить «двойной НДС» при продаже автомобилей с пробегом.
- Забытую на 20 лет в гараже новую «Волгу» продают на Авто.ру.
- Китайский бренд Maxus выпустил два VIP-минивэна для конкуренции с V-классом.
- Great Wall не покинет российский рынок.
Почитать перед сном
С 1 апреля выросли цены на ОСАГО, так как вступили в силу новые правила расчёта стоимости полисов с иной сеткой коэффициентов «бонус-малус» (КБМ). Это важный элемент расчёта, который зависит от аварийной истории водителя. Разбираемся, сколько теперь придётся платить за ОСАГО, для кого полис станет дороже и можно ли получить скидку, если вообще не попадаешь в аварии.
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Какое-то время назад мы уже писали о самых крутых автодомах, сделанных в России. С тех пор внутренний туризм и путешествия с жильём на колёсах не только не потеряли актуальность — они начали набирать обороты! Поэтому сегодня рассказываем о ещё одной группе российских производителей и их продукции, о которых вы могли не знать.
Кстати!
Продолжаем расшифровывать VIN-коды производителей. Сегодня на очереди — марка Kia.