Для кого подорожает ОСАГО, BMW 3 серии на батарейках и крутые автодома из РФ. Главное за день

С 1 апреля выросли цены на ОСАГО, так как вступили в силу новые правила расчёта стоимости полисов с иной сеткой коэффициентов «бонус-малус» (КБМ). Это важный элемент расчёта, который зависит от аварийной истории водителя. Разбираемся, сколько теперь придётся платить за ОСАГО, для кого полис станет дороже и можно ли получить скидку, если вообще не попадаешь в аварии.

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Какое-то время назад мы уже писали о самых крутых автодомах, сделанных в России. С тех пор внутренний туризм и путешествия с жильём на колёсах не только не потеряли актуальность — они начали набирать обороты! Поэтому сегодня рассказываем о ещё одной группе российских производителей и их продукции, о которых вы могли не знать.