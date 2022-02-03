Для кого и как подорожает ОСАГО, в России опять реформируют техосмотр и подробности о флагманском седане Kia для РФ. Главное за день

Уже слышали о том, что цена полиса ОСАГО в 2022 году может вырасти на 80 процентов? Кроме шуток: первый рост цен прогнозируют весной, после увеличения лимита выплат по жизни и здоровью, а второй — осенью, после отмены расчёта выплаты с учётом износа деталей. Однако не стоит паниковать — это коснётся не всех автовладельцев. Мы разобрались, кто сильнее других пострадает от нововведений, а для кого автогражданка почти не подорожает.

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В это сложно поверить, но возрождённая Suzuki Vitara с нами уже почти восемь лет: она вышла на российский рынок ещё во времена активно продающегося Skoda Yeti! Впрочем, об уходе речи не идёт, а пережившая недавно рестайлинг модель и сейчас выглядит неплохо. Мы взяли Витару на подробный тест, чтобы рассказать обо всех её плюсах и минусах.