Для кого и как подорожает ОСАГО, в России опять реформируют техосмотр и подробности о флагманском седане Kia для РФ. Главное за день

Добрый вечер! Вслед за Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce о рекордных продажах в 2021 году объявила компания Ferrari: итальянской марке удалось реализовать более 11 тысяч машин. Однако, в отличие от коллег по люкс-сегменту, фирма из Маранелло до сих пор обходится без кроссоверов (впрочем, в компании обещают вскоре это исправить). А теперь — к другим интересным новостям и классным статьям Журнала Авто.ру.
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Каким будет огромный седан Kia для России
Kia K900 потихоньку прощается с российским рынком — ему на смену едет свежий седан K9, который отличается и внешностью, и «железом», и оснащением. Насколько глубокими оказались отличия новинки от предшественника, куда пропали два нуля из названия и что ещё интересного будет у новой флагманской модели корейской марки? Рассказываем!
Место, где рождаются самые крутые Скайлайны
Японская мастерская Garage Active — это место, где уже более двадцати лет создают крутейшие проекты на базе культовых Nissan Skyline GT-R. Раньше ателье специализировалось на постройке быстрых «Годзилл» для дрэга, а сегодня работает не только над прокачиванием спорткаров до 800 с лишним сил, но и над их стилем. Как именно — смотрите в свежем фотопосте!
Немного важных новостей
- В России опять реформируют систему техосмотра.
- 10-колёсный пикап Chevrolet с 1425-сильным мотором выставили на продажу.
- Самый доступный автомобиль США снимут с производства.
- За особый Mercedes-Benz 300 SL заплатили на 400 миллионов больше, чем за обычный.
Почитать перед сном
Уже слышали о том, что цена полиса ОСАГО в 2022 году может вырасти на 80 процентов? Кроме шуток: первый рост цен прогнозируют весной, после увеличения лимита выплат по жизни и здоровью, а второй — осенью, после отмены расчёта выплаты с учётом износа деталей. Однако не стоит паниковать — это коснётся не всех автовладельцев. Мы разобрались, кто сильнее других пострадает от нововведений, а для кого автогражданка почти не подорожает.
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В это сложно поверить, но возрождённая Suzuki Vitara с нами уже почти восемь лет: она вышла на российский рынок ещё во времена активно продающегося Skoda Yeti! Впрочем, об уходе речи не идёт, а пережившая недавно рестайлинг модель и сейчас выглядит неплохо. Мы взяли Витару на подробный тест, чтобы рассказать обо всех её плюсах и минусах.
Кстати!
Новый детектив в рубрике «Не бит, не крашен»! Алый Porsche Cayenne в спортивной версии, с относительно небольшим пробегом и хорошей ценой… Да что же с ним не так?!