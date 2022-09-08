Для Китая сделали ультрароскошный Lincoln Navigator с лимузинной перегородкой и чайным набором

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Кирилл Малышев
Китайский рынок получит 30 особо дорогих и роскошных внедорожников Lincoln Navigator One. Их отличает двухцветная окраска кузова, эксклюзивный салон с навороченными креслами второго ряда, огромным запасом пространства для задних пассажиров и жёсткой перегородкой за передними сиденьями.
О технике Lincoln ничего не сообщает. По всей вероятности, машина сохранила 3,5-литровый турбомотор отдачей 440 л.с. Цену тоже держат в тайне. Но так как предварительный приём заказов открыт, есть значительная вероятность, что все 30 внедорожников уже распроданы.