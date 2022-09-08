Для Китая сделали ультрароскошный Lincoln Navigator с лимузинной перегородкой и чайным набором

За водительским отсеком появилась стационарная перегородка, на которой установлен большой ЖК-дисплей. Есть встроенный чайный набор из керамики Jianzhan . Дверные карты украшены замысловатым узором, а на потолке несколько десятков светодиодов имитируют звёздное небо.

О технике Lincoln ничего не сообщает. По всей вероятности, машина сохранила 3,5-литровый турбомотор отдачей 440 л.с. Цену тоже держат в тайне. Но так как предварительный приём заказов открыт, есть значительная вероятность, что все 30 внедорожников уже распроданы.