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Для Китая сделали ультрароскошный Lincoln Navigator с лимузинной перегородкой и чайным набором
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Кирилл Малышев

Китайский рынок получит 30 особо дорогих и роскошных внедорожников Lincoln Navigator One. Их отличает двухцветная окраска кузова, эксклюзивный салон с навороченными креслами второго ряда, огромным запасом пространства для задних пассажиров и жёсткой перегородкой за передними сиденьями.

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  • Стандартный для модели третий ряд сидений убран. На его место отнесены два раздельных кресла второго ряда с выдвижными оттоманками, обогревом, вентиляцией и массажёром. Их можно разложить в полностью горизонтальное положение.
  • За водительским отсеком появилась стационарная перегородка, на которой установлен большой ЖК-дисплей. Есть встроенный чайный набор из керамики Jianzhan. Дверные карты украшены замысловатым узором, а на потолке несколько десятков светодиодов имитируют звёздное небо.

О технике Lincoln ничего не сообщает. По всей вероятности, машина сохранила 3,5-литровый турбомотор отдачей 440 л.с. Цену тоже держат в тайне. Но так как предварительный приём заказов открыт, есть значительная вероятность, что все 30 внедорожников уже распроданы.

Внедорожный лимузин это:

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