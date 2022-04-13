Для камер фиксации нарушений ПДД готовят новые ограничения

Документ ещё не обрёл окончательный вид. Отдельные его нормы будут обсуждаться экспертами и профильными ведомствами, после чего в законопроект внесут правки. Так, уже вызвала нарекания норма о том, что места дислокации камер в зависимости от аварийности можно менять не чаще раза в год.