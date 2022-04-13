Для камер фиксации нарушений ПДД готовят новые ограничения

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Камеры станут ещё умнее: какие виды нарушений будут фиксировать автоматически
В России отозвали внедорожники Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe
Кирилл Малышев
Комитет Госдумы по транспорту разработал законопроект, который предусматривает новые правила применения камер фиксации нарушений. Если документ будет одобрен, он вступит в силу через год, с 1 марта 2023 года, пишет «Коммерсант».
В этом году в России должны заработать камеры, выявляющие машины без техосмотра и ОСАГО. Также комплексы научат замечать мотоциклистов без шлемов и нарушителей правил буксировки. Список фиксируемых пунктов КоАП постоянно расширяется.