В России отозвали внедорожники Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe

Для камер фиксации нарушений ПДД готовят новые ограничения

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Кирилл Малышев

Комитет Госдумы по транспорту разработал законопроект, который предусматривает новые правила применения камер фиксации нарушений. Если документ будет одобрен, он вступит в силу через год, с 1 марта 2023 года, пишет «Коммерсант».

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  • В законе пропишут чёткие критерии мест, где разрешено устанавливать «штрафные» комплексы. Это будут аварийно-опасные участки дорог и точки, выявленные по результатам аудита безопасности движения. Такие правила есть и сейчас, в ГОСТе 2016 года и рекомендациях Минтранса 2018 года, однако их выполнять необязательно. Существующие камеры проверят на соответствие этим требованиям, и лишние снимут.
  • Но есть и исключения из правил. Вне зависимости от уровня аварийности камеры можно будет использовать на автобусных полосах, перекрёстках, в местах ведения дорожных работ, в зонах, где запрещены остановка и стоянка, на пешеходных переходах.
  • Мобильные камеры разрешат ставить только «до прекращения обстоятельств, послуживших причиной для их использования». Например, до окончания ремонта или ликвидации аварийно-опасного участка. При этом перемещать их, отходя от согласованных координат, нельзя.
  • После въезда в населённый пункт зона контроля камеры может начинаться не ранее чем через 100 метров. Сегодня радар может штрафовать за превышение скорости буквально на первом метре после въезда в посёлок или город.
  • Согласие на установку комплекса фиксации нарушений дают владелец дороги, ГИБДД и региональный минтранс или местный комитет по транспорту.
  • Документ ещё не обрёл окончательный вид. Отдельные его нормы будут обсуждаться экспертами и профильными ведомствами, после чего в законопроект внесут правки. Так, уже вызвала нарекания норма о том, что места дислокации камер в зависимости от аварийности можно менять не чаще раза в год.

В этом году в России должны заработать камеры, выявляющие машины без техосмотра и ОСАГО. Также комплексы научат замечать мотоциклистов без шлемов и нарушителей правил буксировки. Список фиксируемых пунктов КоАП постоянно расширяется.

Камер на российских дорогах…

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