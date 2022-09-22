Блогер специально разбил свою машину, чтобы проверить новые функции iPhone 14 Pro

Материал по теме
Новые iPhone будут распознавать ДТП и вызывать спасателей
Volvo покажет новый флагман 9 ноября: он станет самым безопасным в истории
Александр Шохинов
Блогер, известный в YouTube под ником TechRax, решил оригинальным способом протестировать функцию оповещения об авариях, которая появилась в новом iPhone 14 Pro. Для этого он решил устроить реальный краш-тест и разбить машину.
Технология автоматического оповещения об аварии под названием Crash Detection появилась на всех моделях iPhone 14, а также на «умных» часах Apple Watch Series 8.