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Блогер специально разбил свою машину, чтобы проверить новые функции iPhone 14 Pro
Новости

Александр Шохинов

Блогер, известный в YouTube под ником TechRax, решил оригинальным способом протестировать функцию оповещения об авариях, которая появилась в новом iPhone 14 Pro. Для этого он решил устроить реальный краш-тест и разбить машину.

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  • Для проведения испытаний блогер со своей командой построили в поле преграды из обломков автомобилей, в которые нужно было врезаться на автомобиле. Управляли ей дистанционно, а смартфон при помощи скотча закрепили на одном из сидений.
  • Во время первой попытки машина ехала на низкой скорости. iPhone смог зафиксировать столкновения и начал отсчёт до автоматического звонка в службу спасения. При этом испытатель отметил, что сделал он это с задержкой около 10 секунд.
  • Вторая попытка проводилась на более высокой скорости и также оказалась успешной. Электроника смогла определить удар и начала отсчёт до обращения в экстренные службы.

Технология автоматического оповещения об аварии под названием Crash Detection появилась на всех моделях iPhone 14, а также на «умных» часах Apple Watch Series 8.

А у вас гаджет на iOS или на Андроиде?

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