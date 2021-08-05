Для гиперкара McLaren Speedtail придумали окраску, которую делали 12 недель

Узор отсылает к ливрее первого тестового прототипа Спидтейла. Но на нём это была банальная виниловая плёнка, а сейчас — краска. Суммарно работы по окраске заняли 12 недель, из которых половина времени ушла на подготовительные и финальные процедуры.

Мастера заранее тренировались наносить такой узор. Делать это было возможно только на уже собранном автомобиле, чтобы видеть, как пройдут линии с учётом изгибов кузовных панелей. Цвета выбраны не просто так. Серебристый — цвет, в котором был впервые показан McLaren F1, серый — цвет выигравшего Ле-Ман 1995 года McLaren F1 GTR.

Живьём машину увидят посетители фестиваля в Беверли-Хиллз в будущие выходные. Она станет одной из последних в тираже из 106 Спидтейлов. Стоимость окраски и автомобиля не раскрывается.

В конце июля McLaren представил суперкар 765LT Spider. Он получил 765-сильный мотор, с которым стал самым мощным родстером британской марки. Спайдер всего на 49 килограммов тяжелее купе с тем же двигателем. Разгон до сотни занимает у него 2,8 секунды.