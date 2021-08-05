Для гиперкара McLaren Speedtail придумали окраску, которую делали 12 недель

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Быстрейший двухместный гиперкар McLaren рассекречен: 824 силы и всего 350 км/ч
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Кирилл Малышев
Гиперкар McLaren Speedtail примерил уникальную окраску кузова. На её нанесение ушло шесть недель, пишет Autoblog.
В конце июля McLaren представил суперкар 765LT Spider. Он получил 765-сильный мотор, с которым стал самым мощным родстером британской марки. Спайдер всего на 49 килограммов тяжелее купе с тем же двигателем. Разгон до сотни занимает у него 2,8 секунды.