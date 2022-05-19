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Для ГИБДД не могут купить новые автомобили

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Дмитрий Елизаров

МВД и Минпромторг прорабатывают новые возможности приобретения новых служебных автомобилей для ГИБДД в условиях падения российского авторынка. Как пишет «КоммерсантЪ», в 2022 году ведомство должно было получить 2,8 тысячи новых машин, но поставки находятся под угрозой из-за нынешней экономической ситуации.

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  • «МВД с Минпромторгом прорабатывают вопросы с ведущими производителями патрульных автомобилей о возможности изготовления указанной продукции и её поставки с учётом экономической ситуации на российском рынке, связанной с санкционным давлением недружественных стран», — приводит издание заявление полицейского ведомства.
  • Спецмашины для ГИБДД должны выпускаться в соответствующей комплектации — с цветографическими схемами, проблесковыми маяками и другим спецоборудованием.
  • В нынешнем году на патрульные машины для Госавтоинспекции планируется потратить 4,48 миллиарда рублей, всего за период до 2030 года — 35,3 миллиарда рублей. Ранее МВД закупало для региональных подразделений Skoda Octavia, Hyundai Solaris, а также Lada Granta и Vesta, но сейчас их производство в России остановлено. Готовность к поставкам автомобилей в требуемых объёмах выразили только на Ульяновском автозаводе.

Из-за кризиса поставок комплектующих на российские заводы и заявлений целого ряда компаний о приостановке работы на российском рынке продажи новых автомобилей в нашей стране побили 15-летний антирекорд. В апреле в нашей стране было продано только 32,7 тысячи машин.

Как считаете, на чём поедет ГИБДД?

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