Для ГИБДД не могут купить новые автомобили

В нынешнем году на патрульные машины для Госавтоинспекции планируется потратить 4,48 миллиарда рублей, всего за период до 2030 года — 35,3 миллиарда рублей. Ранее МВД закупало для региональных подразделений Skoda Octavia, Hyundai Solaris, а также Lada Granta и Vesta, но сейчас их производство в России остановлено. Готовность к поставкам автомобилей в требуемых объёмах выразили только на Ульяновском автозаводе.