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ГИБДД Москвы выпустила серию фотообоев для смартфона

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Кирилл Малышев

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Столичная ГИБДД выпустила серию обоев для смартфонов. В своём телеграм-канале ведомство выложило первые семь картинок.

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  • Главным героем почти всех изображений стал патрульный седан BMW 5 серии, один из самых быстрых автомобилей столичной ГИБДД. Фотосессия сделана в районе смотровой площадки на улице Косыгина с видами на главное здание МГУ.
  • Цель выпуска обоев не сообщается. Вероятно, таким способом в ведомстве хотят популяризовать свою работу и подчеркнуть, что ему не чуждо всё современное.

А вот в ГИБДД Казани действуют строго. Там нашли водителя КамАЗа, устроившего дрифт на своём самосвале на абсолютно пустой площадке. После комплексной проверки было составлено сразу несколько протоколов. В том числе, за несоответствие машины техническим требованиям.

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