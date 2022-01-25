ГИБДД Москвы выпустила серию фотообоев для смартфона

Главным героем почти всех изображений стал патрульный седан BMW 5 серии, один из самых быстрых автомобилей столичной ГИБДД. Фотосессия сделана в районе смотровой площадки на улице Косыгина с видами на главное здание МГУ.

Цель выпуска обоев не сообщается. Вероятно, таким способом в ведомстве хотят популяризовать свою работу и подчеркнуть, что ему не чуждо всё современное.

А вот в ГИБДД Казани действуют строго. Там нашли водителя КамАЗа, устроившего дрифт на своём самосвале на абсолютно пустой площадке. После комплексной проверки было составлено сразу несколько протоколов. В том числе, за несоответствие машины техническим требованиям.