ГИБДД Москвы выпустила серию фотообоев для смартфона

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Столичная ГИБДД выпустила серию обоев для смартфонов. В своём телеграм-канале ведомство выложило первые семь картинок.
А вот в ГИБДД Казани действуют строго. Там нашли водителя КамАЗа, устроившего дрифт на своём самосвале на абсолютно пустой площадке. После комплексной проверки было составлено сразу несколько протоколов. В том числе, за несоответствие машины техническим требованиям.