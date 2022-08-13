Для электроминивэна Volkswagen ID. Buzz подготовили карбоновые обвес и диски

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Volkswagen показал пикап на базе электровэна ID. Buzz
Volvo запатентовала дизайн нового кроссовера. Вероятно, это новый XC90
Кирилл Малышев
Фирма Zyrus Engineering, известная своими проектами на базе суперкаров, решила подготовить кузовной обвес для Volkswagen ID. Buzz — электроминивэна, вдохновлённого культовой моделью Type 2.
Volkswagen ID. Buzz начали собирать на заводе в Ганновере в начале июня, но уже в конце того же месяца производство остановили. Пауза связана с неудовлетворительным качеством аккумуляторов. Кто их поставщик, немецкий концерн не уточнял.