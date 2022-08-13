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Для электроминивэна Volkswagen ID. Buzz подготовили карбоновые обвес и диски
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Кирилл Малышев

Фирма Zyrus Engineering, известная своими проектами на базе суперкаров, решила подготовить кузовной обвес для Volkswagen ID. Buzz —  электроминивэна, вдохновлённого культовой моделью Type 2.

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  • «Ежедневная поездка в школу или за продуктами больше не должна быть скучной», — считает глава Zyrus Engineering Радни Молампур. Он добавил, что у компании уже  есть несколько заказов на обвес для ID. Buzz.
  • В комплект входят карбоновые бамперы,  накладки порогов и задний спойлер. Разработчики уверяют, что обвес даже способен добавить машине запас хода, так как улучшает  аэродинамику. Клиенты могут выбрать глянцевый или матовый вид или заказать покраску в цвет кузова.
  • Отдельно можно заказать 22-дюймовые колёсные диски, изготовленные из карбона. Обвес стоит 11 900 евро, диски обойдутся ещё в 4999 евро. Продажи стартуют в начале 2023 года.

Volkswagen ID. Buzz начали собирать на заводе в Ганновере в начале июня, но уже в конце того же месяца производство остановили. Пауза связана с неудовлетворительным качеством аккумуляторов. Кто их поставщик, немецкий концерн не уточнял.

Тюнинг вэна это:

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