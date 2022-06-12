Для чего нужна доверенность на автомобиль и как её заполнить

Какие доверенности бывают

Часто при значимых действиях с автомобилем (покупка, продажа, постановка на учёт) упоминают «генеральную доверенность». Реже можно услышать про «специальную» и «разовую». Однако ни одно из этих определений не фигурирует в законодательстве. Гражданский кодекс различает три типа доверенностей:

Нотариально удостоверенная.

Обычная рукописная (не заверенная нотариусом).

Безотзывная.

Нотариально удостоверенная доверенность. Это документ, который оформляется и подписывается в присутствии ответственного лица — нотариуса. Он, уже своими подписью и печатью, гарантирует подлинность такой доверенности.

Когда необходимо обращаться к нотариусу для оформления доверенности? Согласно статье 185.1 ГК РФ, заверять такой документ обязательно только в том случае, если доверенное лицо будет проводить регистрационные действия с автомобилем — постановку на учёт, внесение изменений в ПТС, восстановление утерянных документов и так далее. А ещё — при совершении сделок с машиной, требующих участия нотариуса.