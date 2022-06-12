Для чего нужна доверенность на автомобиль и как её заполнить
АННА КРИВОРУЧКО
Требование к водителю иметь при себе доверенность на управление машиной, которая ему не принадлежит, отменили почти 10 лет назад — 24 ноября 2012 года. Но и сегодня есть ситуации, в которых необходим документ, который даёт право распоряжаться чужим автомобилем. Рассказываем, как правильно оформить доверенность, какие они бывают, и как используются, а в конце поделимся образцом заполненной доверенности на машину.
Что такое доверенность
Доверенность — это письменное разрешение от человека или организации (в случае с автомобилем — его собственника) на представление их интересов, совершение определённых действий, а также заключение сделок и договоров.
Понятие «доверенность» закреплено в Статье 185 Гражданского Кодекса (ГК) РФ. Официально собственник имущества, которым нужно распоряжаться или управлять, называется «доверителем», а тот, кому такое «разрешение» дали — «доверенным лицом» или «представителем».
Нужна ли доверенность на автомобиль
Для поездок за рулём машины в 2022 году доверенность не нужна — достаточно того факта, что на руках у водителя есть Свидетельство о регистрации (СТС) автомобиля. Не понадобится разрешение от собственника и на большинство других действий, совершаемых при эксплуатации ТС:
- Заправки топливом.
- Мойки.
- Покупки запчастей.
- Оплаты парковки и проезда по платным дорогам.
- Шиномонтажа.
Но вот при приёме автомобиля на техобслуживание некоторые официальные дилеры требуют предоставить доверенность, если его в сервис его передаёт не собственник.
В обязательном порядке участие доверенного лица должно быть подтверждено документом в следующих случаях:
- Продажа автомобиля.
- Постановка на учёт или снятие с него.
- Утилизация.
Какие доверенности бывают
Часто при значимых действиях с автомобилем (покупка, продажа, постановка на учёт) упоминают «генеральную доверенность». Реже можно услышать про «специальную» и «разовую». Однако ни одно из этих определений не фигурирует в законодательстве. Гражданский кодекс различает три типа доверенностей:
- Нотариально удостоверенная.
- Обычная рукописная (не заверенная нотариусом).
- Безотзывная.
Нотариально удостоверенная доверенность. Это документ, который оформляется и подписывается в присутствии ответственного лица — нотариуса. Он, уже своими подписью и печатью, гарантирует подлинность такой доверенности.
Когда необходимо обращаться к нотариусу для оформления доверенности? Согласно статье 185.1 ГК РФ, заверять такой документ обязательно только в том случае, если доверенное лицо будет проводить регистрационные действия с автомобилем — постановку на учёт, внесение изменений в ПТС, восстановление утерянных документов и так далее. А ещё — при совершении сделок с машиной, требующих участия нотариуса.
Доверенности в простой письменной форме. Этот документ можно написать полностью от руки или распечатать и заполнить готовый бланк. На нём ставится всего одна подпись — собственника машины, и такой бумаги хватает, чтобы наделить доверенное лицо достаточно широким кругом полномочий. В большинстве случаев её достаточно для большинства действий, кроме обращения в МРЭО и передоверия. То есть передачи полномочий по доверенности третьему лицу по инициативе представителя собственника.
Отдельно остановимся на ситуации, когда на автомобиле нужно уехать в другую страну, а собственника в салоне при этом не будет. Скорее всего, русскую границу получится пересечь и с обычной рукописной доверенностью, дающей соответствующее разрешение на выезд за рубеж. Хотя и здесь в подлинности бумаги могут усомниться. А вот в соседней стране вероятность проблем будет куда выше. Поэтому перед путешествием лучше нотариально заверить доверенность, а также сделать перевод документа, который тоже должен быть подтверждён нотариусом.
Безотзывная доверенность. Такая бумага может оформляться только при предпринимательской деятельности. Её особенность в том, что она может быть отменена только в заранее оговоренных случаях. Этот документ также удостоверяется нотариусом.
Какие права даёт доверенность
Представитель всегда действует в интересах доверителя. При этом собственник автомобиля сам определяет полномочия своего доверенного лица. Все действия, которые представитель может совершать в отношении автомобиля, прописываются в доверенности. Это может быть разовое и простое действие, например доставка автомобиля со штрафстоянки, или полный «карт-бланш» от регулярного обслуживания до продажи и даже вывоза транспортного средства (ТС) за границу.
Как оформить доверенность
Чтобы оформить доверенность в простой письменной форме, достаточно взять лист бумаги и прописать на нём:
- Дату составления документа.
- Город, где это происходит.
- Персональные данные доверителя (ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, дата и место выдачи).
- Данные о документе, удостоверяющем личность собственника (номер/серия паспорта, дата и место выдачи).
- Полную информацию о машине (марка, модель, госномер, VIN, серия и номер СТС, серия и номер ПТС).
- Персональные данные доверенного лица.
- Перечень действий, которые ему разрешено производить с автомобилем.
- Срок действия доверенности.
- Отметить наличие/отсутствие права передоверия.
Дальше останется только поставить на листе подпись, и доверенность будет готова.
Нотариальная доверенность оформляется у нотариуса при личном обращении собственника. Для этого необходимо иметь с собой документы на автомобиль, список полномочий доверенного лица, а также удостоверения личности доверителя и его будущего представителя. При этом присутствие человека, на которого оформляют доверенность, не обязательно, а вместо оригинала его паспорта подойдёт копия.
Нотариус или его помощник сами подготовят документ. После того, как собственник проверит, нет ли ошибок или неточностей, он может подписать бумагу. Затем на бланк проставят штампы и подпись нотариуса, а информация о выданной доверенности попадёт в реестр федеральной нотариальной палаты. Это должно происходить в день составления документа (за исключением форс-мажорных случаев).
При этом нужно иметь в виду, что и рукописную, и нотариальную доверенность можно отозвать в любой момент тем же способом, которым она была оформлена. Статья 189 ГК РФ обязывает сообщить об этом доверенному лицу и тем, кому она предназначалась для предъявления. Во втором случае необходимо снова посетить нотариальную контору, подтвердить свою личность и заявить об отмене действия документа, после чего нотариус зафиксирует изменения в реестре доверенностей.
Для прекращения простой письменной доверенности также можно обратиться к нотариусу, в таком случае информация об отмене оперативно появится на портале федеральной нотариальной палаты.
Сколько действует доверенность
Сейчас доверенность можно оформить на любой срок. Главное — указать срок действия в документе. Это может быть точная дата, например, «до 10 октября 2025 года включительно», или временной интервал «на 5/10/30 лет», или определённое событие, имеющее чёткие временные рамки, например, «до достижения мною возраста 45 лет».
Если срок действия не указан, то он считается равным 1 году. Но есть одно исключение: доверенность, оформленная для действий за границей, будет действительна до тех пор, пока её не отзовут, если в тексте документа не прописано иное.
Важно, чтобы в документе была проставлена дата составления, иначе доверенность вообще будет считаться недействительной.
Образец доверенности на автомобиль: бланк 2022 года
Рукописную доверенность можно написать как от руки, так и напечатать на принтер. Для удобства мы подготовили удобный бланк доверенности и образец его заполнения.
Итак, совсем коротко
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– Доверенность даёт представителю собственника автомобиля право совершать указанные в ней действия от его лица.
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– Доверенность может быть нотариально заверенной или составленной в простой письменной форме.
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– Доверенность необходима для осуществления регистрационных действий, продажи машины и других значимых действий.
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– Для оформления доверенности собственник автомобиля должен собственноручно или с помощью нотариуса составить документ, в котором будут указаны персональные данные доверителя и его представителя, полная информация о машине и список полномочий доверенного лица.
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– Доверенность можно отозвать в любой момент.
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– Доверенность, выданная для использования на территории РФ, действует в течение указанного в ней срока, а если его нет, то в течение 1 года.
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– Доверенность, выданная для использования за границей, действует в течение указанного в ней срока, а если его нет, то до тех пор, пока её не отзовут.