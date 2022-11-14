Для BMW M4 в последнем кузове предложили более изящные «ноздри»

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Гигантские «ноздри» получит больше моделей BMW, но у каждой они окажутся своими
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Кирилл Малышев
Фирма ADRO разработала тюнинг-комплект для актуального поколения BMW M4. Главной задачей при его создании было исправление не самых удачных (по мнению многих) «ноздрей» решётки радиатора спорткупе, пишет The Drive.
Имеет место и обратный тюнинг. Так, огромные «ноздри» можно заказать для «пятёрки» в кузове Е60 и «трёшки» поколения F30.