Для BMW M4 в последнем кузове предложили более изящные «ноздри»

К переднему бамперу и решётке радиатора также прилагаются изготовленные из углеволокна накладки порогов, задний бампер с диффузором и антикрыло на крышку багажника. Весь комплект стоит 11 300 долларов. Если вы хотите исправить вид только передней части кузова, это обойдётся в 3500 долларов.