ГАЗ «Волкодав» продают на Авто.ру за 11 миллионов рублей

Для BMW M4 в последнем кузове предложили более изящные «ноздри»
Новости

Кирилл Малышев

Фирма ADRO разработала тюнинг-комплект для актуального поколения BMW M4. Главной задачей при его создании было исправление не самых удачных (по мнению многих) «ноздрей» решётки радиатора спорткупе, пишет The Drive.

Читайте нас в Дзене!
1/5
  • По сравнению со стандартной тюнинговая решётка радиатора ниже и шире. Из-за этого визуально «эмка» стала смотреться более широкой. Изменена и форма воздухозаборников.
  • Главный дизайнер ADRO Дэвис Ли в прошлом работал над концептом Mercedes-Maybach 6 и электрическим Ioniq 5. По его мнению, баварцы промахнулись с дизайном последнего BMW M4, и это требуется исправить.
  • К переднему бамперу и решётке радиатора также прилагаются изготовленные из углеволокна накладки порогов, задний бампер с диффузором и антикрыло на крышку багажника. Весь комплект стоит 11 300 долларов. Если вы хотите исправить вид только передней части кузова, это обойдётся в 3500 долларов.

Имеет место и обратный тюнинг. Так, огромные «ноздри» можно заказать для «пятёрки» в кузове Е60 и «трёшки» поколения F30.

Вам какой вариант больше по душе?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании