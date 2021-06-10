Для беспилотных машин разрабатывают «стереозрение» по образцу человеческого

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Дмитрий Елизаров
Учёные американского Корнеллского университета заявили о создании нового способа, которым беспилотный транспорт может получать информацию об окружающей среде. В системе используются стереокамеры и алгоритмы нейронных сетей. Разработчики утверждают, что она окажется гораздо дешевле применяемых сейчас лидаров.
Ранее власти США разрешили тестирование беспилотного транспорта на дорогах альянсу General Motors и Honda. Разработанное компаниями совместно роботакси вышло на пробные заезды в Калифорнии.