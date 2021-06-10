Toyota Land Cruiser 80 почти без пробега выставили на продажу. Очень дорого

Для беспилотных машин разрабатывают «стереозрение» по образцу человеческого

Новости

Дмитрий Елизаров

Учёные американского Корнеллского университета заявили о создании нового способа, которым беспилотный транспорт может получать информацию об окружающей среде. В системе используются стереокамеры и алгоритмы нейронных сетей. Разработчики утверждают, что она окажется гораздо дешевле применяемых сейчас лидаров.


  • Лидары сканируют пространство вокруг автомобиля, определяя расстояние до возможных препятствий с помощью лазерных лучей и создавая так называемое «облако точек». Как заявил один из разработчиков новой технологии Килиан Вайнбергер, это действенный, но дорогой способ: один лидар стоит порядка 10 тысяч долларов.
  • Вместо этого Вайнбергер и его коллеги предлагают использовать так называемое «стереозрение» на базе двух видеокамер, разнесённых примерно на метр друг от друга. Компьютерные алгоритмы на базе нейронных сетей, сравнивая в режиме реального времени картинки с этих камер, смогут вычислять не только объекты в пространстве, но и расстояние до них. Добиться этого планируется за счёт анализа «смещения» видимых объектов относительно центральной оси «зрения», как это происходит с человеческими глазами.
  • «Например, мы можем определить, где находится пешеход, окружить его своего рода электронной рамкой и сообщить алгоритму — внутри рамки находится человек, поэтому это место надо объезжать», — заявил учёный.
  • Когда именно концептуальная идея обретёт реальное воплощение, пока неизвестно: учёные работают над алгоритмами и технологиями машинного обучения.

Ранее власти США разрешили тестирование беспилотного транспорта на дорогах альянсу General Motors и Honda. Разработанное компаниями совместно роботакси вышло на пробные заезды в Калифорнии.

А у вас всё в порядке со зрением?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение