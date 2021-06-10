Для беспилотных машин разрабатывают «стереозрение» по образцу человеческого

Учёные американского Корнеллского университета заявили о создании нового способа, которым беспилотный транспорт может получать информацию об окружающей среде. В системе используются стереокамеры и алгоритмы нейронных сетей. Разработчики утверждают, что она окажется гораздо дешевле применяемых сейчас лидаров.