Для автомобилей GM из 1980-х разработали современный кондиционер

Новый кондиционер можно установить в Oldsmobile Cutlass, который выпускался в период с 1982 по 1988 годы, а также в Buick моделей Grand National и Regal образца

1986–1987 г.г. Компания утверждает, что установка кондиционера доступна даже тем автомобилям, которые изначально не

оснащались им на заводе.