Для автомобилей GM из 1980-х разработали современный кондиционер

Материал по теме
На аукцион выставят последний Buick Grand National с пробегом 53 километра
Обновлённый BMW X5 M сняли на видео
Дмитрий Елизаров
Американская компания Vintage Air разработала современную климатическую установку для ряда автомобилей концерна General Motors образца 1980-х. Утверждается, что она стала самой мощной в истории компании. При этом блок управления климатом, который устанавливается в салон, тщательно стилизован под интерьер конкретных моделей.
Ранее похожий шаг сделала компания Porsche. Подразделение Porsche Classic разработало новую магнитолу для классических спорткаров из Цуффенхаузена: головное устройство располагает 3,5-дюймовым дисплеем и поддерживает Apple CarPlay и Bluetooth, но при этом выглядит почти так же, как и стандартный радиоприёмник.