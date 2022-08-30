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Для автомобилей GM из 1980-х разработали современный кондиционер
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Дмитрий Елизаров

Американская компания Vintage Air разработала современную климатическую установку для ряда автомобилей концерна General Motors образца 1980-х. Утверждается, что она стала самой мощной в истории компании. При этом блок управления климатом, который устанавливается в салон, тщательно стилизован под интерьер конкретных моделей.

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  • Новый кондиционер можно установить в Oldsmobile Cutlass, который выпускался в период с 1982 по 1988 годы, а также в Buick моделей Grand National и Regal образца 1986–1987 г.г. Компания утверждает, что установка кондиционера доступна даже тем автомобилям, которые изначально не оснащались им на заводе.
  • Эффективность кондиционера увеличена за счёт современных специально разработанных теплообменников, а управление климатом выполнено полностью электронным. При этом никаких не соответствующих эпохе регуляторов или кнопок в салоне янгтаймера не появится: регулировать климат предлагается при помощи традиционных ползунков.
  • Цена необычной доработки пока не озвучена.

Ранее похожий шаг сделала компания Porsche. Подразделение Porsche Classic разработало новую магнитолу для классических спорткаров из Цуффенхаузена: головное устройство располагает 3,5-дюймовым дисплеем и поддерживает Apple CarPlay и Bluetooth, но при этом выглядит почти так же, как и стандартный радиоприёмник.

Кондиционер — стоящая вещь?

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