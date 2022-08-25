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Для Audi S4 разработали бодикит высотой 2,5 метра
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Дмитрий Елизаров

Американское ателье JXB Performance показало крайне необычную версию спорткара Audi S4, с которой намеревается выступать в гонках. Седан, названный «самым большим проектом в истории», среди прочего получил огромные антикрыло и передний сплиттер: с их установкой высота автомобиля выросла до 2,5 метра. Утверждается, что гигантские аэродинамические элементы полностью функциональны.

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  • И антикрыло, и сплиттер получили по несколько рабочих плоскостей. Авторы этого необычного проекта утверждают, что тем самым спорткару доступно множество вариантов настройки аэродинамики: это позволяет легче создать тот уровень прижимной силы, который требуется в конкретной ситуации.
  • Насколько тяжелы эти элементы, не уточняется. Однако тюнеры отмечают, что вес болида без антикрыла и сплиттера — примерно на 360 килограммов меньше, чем у стандартной Audi S4. Достигнуто это в том числе за счёт замены части кузовных деталей на карбоновые аналоги.
  • Помимо бодикита седан получил модифицированную подвеску и доработанную трансмиссию, а также встроенный в кузов в районе багажника огромный вентилятор. Он работает не на аэродинамику, а на охлаждение агрегатов.
  • JXB Performance построили необычный спорткар для участия в гоночной серии, регламент которой не ограничивает доработки аэродинамики. На создание бодикита у тюнеров ушло полтора месяца.

В начале лета в Сети появились фотографии Mercedes-Benz E-класса с самым, пожалуй, необычным тюнингом: после реализации проекта автомобиль, по мнению пользователей, стал похож на индийский грузовик.

Как считаете, это сработает?

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