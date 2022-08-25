Для Audi S4 разработали бодикит высотой 2,5 метра

Насколько тяжелы эти элементы, не уточняется. Однако тюнеры отмечают, что вес болида без антикрыла и сплиттера — примерно на 360 килограммов меньше, чем у стандартной Audi S4. Достигнуто это в том числе за счёт замены части кузовных деталей на карбоновые аналоги.