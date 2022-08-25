Для Audi S4 разработали бодикит высотой 2,5 метра

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Не смотреть! Автомобили, ставшие жертвами кошмарного тюнинга
Во Владивостоке заканчиваются места на стоянках для подержанных машин из Японии
Дмитрий Елизаров
Американское ателье JXB Performance показало крайне необычную версию спорткара Audi S4, с которой намеревается выступать в гонках. Седан, названный «самым большим проектом в истории», среди прочего получил огромные антикрыло и передний сплиттер: с их установкой высота автомобиля выросла до 2,5 метра. Утверждается, что гигантские аэродинамические элементы полностью функциональны.
В начале лета в Сети появились фотографии Mercedes-Benz E-класса с самым, пожалуй, необычным тюнингом: после реализации проекта автомобиль, по мнению пользователей, стал похож на индийский грузовик.