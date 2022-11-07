Для Audi можно заказать очки виртуальной реальности за 750 долларов

За эти деньги покупатель получит две игры, две головоломки, интернет-браузер, функцию «отзеркаливания» меню смартфона, четыре образовательные программы (скорее всего, речь идёт о знакомстве с функциями виртуальных очков и автомобилей

Audi

), а также некую «синхронизацию с реальными функциями управления, торможения и ускорения» вашего автомобиля.