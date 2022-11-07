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Для Audi можно заказать очки виртуальной реальности за 750 долларов
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Кирилл Малышев

Стартап Holoride начал предлагать свои комплекты виртуальной реальности как аксессуар для автомобилей Audi. Сама гарнитура HTC Vive Flow стоит 697 долларов, однако к ней ещё нужно докупить специальный джойстик за 49,8 доллара, пишет CarBuzz.

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  • Но и этим траты не ограничатся. Holoride практикует входящий в моду сервис подписки. Первый год пользования бесплатный, потом придётся раскошелиться на 19,9 доллара в месяц или 179,8 доллара в год.
  • За эти деньги покупатель получит две игры, две головоломки, интернет-браузер, функцию «отзеркаливания» меню смартфона, четыре образовательные программы (скорее всего, речь идёт о знакомстве с функциями виртуальных очков и автомобилей Audi), а также некую «синхронизацию с реальными функциями управления, торможения и ускорения» вашего автомобиля.
  • Иных подробностей нет, однако перечень сервисов выглядит скромным за ту сумму, что придётся выложить. Кроме того, среди функций нет ни одной оригинальной. Всеми реально пользоваться с помощью своего смартфона или компьютера.

Другую разработку неочевидной полезности запатентовала компания Geely. Её климат-контроль будет распознавать, во что одеты пассажиры, чтобы более точно регулировать температуру в салоне. Пока неизвестно, какая модель первой получит такую систему микроклимата.

Купили бы себе очки виртуальной реальности?

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