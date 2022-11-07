Для Audi можно заказать очки виртуальной реальности за 750 долларов

Материал по теме
Как и с чем технологические гиганты приходят в мировой автопром: 5 примеров
В России начались продажи ввозимых по параллельному импорту седанов Toyota Avalon
Кирилл Малышев
Стартап Holoride начал предлагать свои комплекты виртуальной реальности как аксессуар для автомобилей Audi. Сама гарнитура HTC Vive Flow стоит 697 долларов, однако к ней ещё нужно докупить специальный джойстик за 49,8 доллара, пишет CarBuzz.
Другую разработку неочевидной полезности запатентовала компания Geely. Её климат-контроль будет распознавать, во что одеты пассажиры, чтобы более точно регулировать температуру в салоне. Пока неизвестно, какая модель первой получит такую систему микроклимата.