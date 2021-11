Дизельный Hyundai Tucson получил в России две новые комплектации и стал доступнее

Дилеры марки Hyundai в России открыли приём на две новые «промежуточные» комплектации кроссовера Tucson. В испол­нениях Family Plus и Lifestyle Plus можно будет заказать только кроссовер с дизельным мотором, а отличаться они будут набором дополнительного оборудо­вания и телематикой Bluelink. Цена — 2 544 000 и 2 764 000 рублей соответ­ственно. Тем самым дизельная версия кроссовера стала доступнее на 60 тысяч рублей, так как комплектации Family Plus у неё ранее не было.