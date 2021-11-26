Дизельный Hyundai Tucson получил в России две новые комплектации и стал доступнее

Дилеры марки Hyundai в России открыли приём на две новые «промежуточные» комплектации кроссовера Tucson. В исполнениях Family Plus и Lifestyle Plus можно будет заказать только кроссовер с дизельным мотором, а отличаться они будут набором дополнительного оборудования и телематикой Bluelink. Цена — 2 544 000 и 2 764 000 рублей соответственно. Тем самым дизельная версия кроссовера стала доступнее на 60 тысяч рублей, так как комплектации Family Plus у неё ранее не было.
- До нынешнего момента самым бюджетным вариантом Hyundai Tucson с дизельным мотором считалась версия Lifestyle по цене 2 604 000 рублей. Более доступная модификация Family Plus получила тем не менее светодиодную оптику, подогрев лобового стекла, двухзонный климат-контроль и медиасистему с 8‑дюймовым экраном и камерой заднего вида. Кроме того, в оснащение кроссовера войдут задние парктроники и 17-дюймовые колёсные диски.
- Набор телематических сервисов Bluelink, также вошедший в эту комплектацию, позволит дистанционно запускать двигатель, управлять климатической установкой и подогревами.
- Исполнение Lifestyle Plus окажется на 160 тысяч дороже версии Lifestyle и на 90 тысяч дешевле топовой комплектации Prestige. Его отличиями помимо сервисов Bluelink станут отделка салона комбинацией искусственной и натуральной кожи, 10,25-дюймовый экран приборной панели, 8 динамиков акустической системы Krell, джойстик коробки передач и 18-дюймовые колёсные диски.
- Двухлитровый дизель семейства SmartStream, который устанавливается на эти версии Hyundai Tucson, развивает 186 л.с. и 416 Нм крутящего момента. Мотор работает вместе с восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода и способен ускорить кроссовер до 100 км/ч за 9,4 секунды при максимальной скорости 201 км/ч.
Продажи кроссовера нового поколения стартовали в России 1 июня с двух бензиновых и одного дизельного моторов в четырёх базовых комплектациях и одном специальном исполнении. Стоил Hyundai Tucson тогда минимум 1 869 000 рублей, а сейчас за модель придётся отдать не менее 1 954 000 рублей.