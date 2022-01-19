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Дизельные машины впервые проиграли электрокарам по продажам в Европе

Новости

Дмитрий Елизаров

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По итогам декабрьских продаж электромобили впервые опередили автомобили с дизельными двигателями на рынке Западной Европы. Такие данные приводит Automotive News со ссылкой на подсчёты аналитиков из Schmidt Automotive Research: они утверждают, что разница в объёмах реализации между этими двумя группами превысила 2%.

  • Электромобили заняли более 21% европейского рынка в декабре, причём по некоторым подсчётам их популярность по сравнению с 2020 годом выросла вдвое. Такой резкий рост аналитики связывают сразу с несколькими факторами, среди которых как усилия властей по популяризации батарейного транспорта (субсидии и развитие инфраструктуры), так и увеличение ассортимента электромобилей. Кроме того, упоминается и повышение уровня экологической осознанности среди европейцев.
  • В своих подсчётах аналитики учитывали и Норвегию, которая официально в Евросоюз не входит, но при этом в процентном соотношении автопарк этой страны включает в себя больше всего электрокаров. Schmidt Automotive Research утверждает, что самой популярной электрической маркой в Европе стала Tesla (которая ещё не запустила свою берлинскую «Гигафабрику»), на втором месте электромобили от Volkswagen.
  • Падение продаж дизельных машин объясняют планомерным снижением популярности этого вида топлива, толчком к которому послужил нашумевший «Дизельгейт» 2015 года, а также кризисом автомобильной отрасли в целом, к которому привёл дефицит микроэлектронных компонентов.

В сентябре европейский авторынок уже отметился подобным достижением, однако тогда речь шла о «личном» зачёте среди конкретных моделей. Самой популярной в Европе тогда стала Tesla Model 3, которая смогла обойти по продажам даже относительно бюджетные Renault Clio и Dacia Sandero.

Ну что, перехода на электротягу не избежать?

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