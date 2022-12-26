Японцы подготовили новый бодикит для 35-летнего культового Ferrari

Немецкий разработчик мотоциклов Kiska показал свой первый спорткар
Новости

Дмитрий Елизаров

Немецкое дизайн-ателье Kiska Design опубликовало изображения своего первого спорткара под названием APG-1. Аббревиатура эта расшифровывается как Alpine Playground и в будущем должна стать самостоятельным автомобильным брендом. Ателье известно своей работой в области промышленного дизайна со множеством брендов, включая, к примеру, мотоциклетные KTM и Husqvarna, а для Audi разработало электровелосипед.

Голосуйте за главную новинку 2022 года!
1/9
  • Авторы внешности Kiska APG-1 не скрывают, что вдохновлялись в первую очередь знаменитым купе Lancia Stratos. На это указывают как силуэт будущей новинки, так и целый ряд более мелких элементов — например, развитые колёсные арки и контрастная вставка позади кабины. Дизайнеры также снабдили купе развитым антикрылом сзади и необычной оптикой спереди. Изображений интерьера пока нет.
  • В качестве виртуальной «тележки» для APG-1 разработчики использовали спорткар KTM X-Bow в версии GT-XR. Его шасси выполнено из карбона и алюминия, благодаря чему сухой вес купе составляет всего 1130 килограммов. В движение GT-XR приводится 2,5-литровым мотором Audi, развивающим 500 л.с. и 581 Нм крутящего момента, в сочетании с семиступенчатым «роботом» и задним приводом.
  • Первоначально Kiska Design рассчитывали ограничиться только разработкой дизайна двухдверки: проект должен был стать демонстрацией возможностей специалистов ателье в освоении новых пространств для работы. Однако сейчас компания планирует найти производственного партнёра — некое кузовное ателье, которое помогло бы воплотить спорткар на практике.

В Великобритании также на днях рассекретили современную версию культового спорткара. Ателье Forge Design представило, как могла бы выглядеть Ferrari 250 GT SWB в современном прочтении, и, как и немцы из Kiska Design, рассчитывает довести проект до промышленной стадии.

Как считаете, удачно вышло?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании