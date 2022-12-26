Немецкий разработчик мотоциклов Kiska показал свой первый спорткар

Немецкое дизайн-ателье Kiska Design опубликовало изображения своего первого спорткара под названием APG-1. Аббревиатура эта расшифровывается как Alpine Playground и в будущем должна стать самостоятельным автомобильным брендом. Ателье известно своей работой в области промышленного дизайна со множеством брендов, включая, к примеру, мотоциклетные KTM и Husqvarna, а для Audi разработало электровелосипед.