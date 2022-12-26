Немецкий разработчик мотоциклов Kiska показал свой первый спорткар

Дмитрий Елизаров
Немецкое дизайн-ателье Kiska Design опубликовало изображения своего первого спорткара под названием APG-1. Аббревиатура эта расшифровывается как Alpine Playground и в будущем должна стать самостоятельным автомобильным брендом. Ателье известно своей работой в области промышленного дизайна со множеством брендов, включая, к примеру, мотоциклетные KTM и Husqvarna, а для Audi разработало электровелосипед.
- Авторы внешности Kiska APG-1 не скрывают, что вдохновлялись в первую очередь знаменитым купе Lancia Stratos. На это указывают как силуэт будущей новинки, так и целый ряд более мелких элементов — например, развитые колёсные арки и контрастная вставка позади кабины. Дизайнеры также снабдили купе развитым антикрылом сзади и необычной оптикой спереди. Изображений интерьера пока нет.
- В качестве виртуальной «тележки» для APG-1 разработчики использовали спорткар KTM X-Bow в версии GT-XR. Его шасси выполнено из карбона и алюминия, благодаря чему сухой вес купе составляет всего 1130 килограммов. В движение GT-XR приводится 2,5-литровым мотором Audi, развивающим 500 л.с. и 581 Нм крутящего момента, в сочетании с семиступенчатым «роботом» и задним приводом.
- Первоначально Kiska Design рассчитывали ограничиться только разработкой дизайна двухдверки: проект должен был стать демонстрацией возможностей специалистов ателье в освоении новых пространств для работы. Однако сейчас компания планирует найти производственного партнёра — некое кузовное ателье, которое помогло бы воплотить спорткар на практике.
В Великобритании также на днях рассекретили современную версию культового спорткара. Ателье Forge Design представило, как могла бы выглядеть Ferrari 250 GT SWB в современном прочтении, и, как и немцы из Kiska Design, рассчитывает довести проект до промышленной стадии.