Дизайнеры GM придумали необычный руль: он похож на игровую приставку

Само устройство имеет почти прямоуголь­ную форму, а сенсорный монитор занимает практически всю его поверх­ность. Места хвата отделаны кожей, а под большими пальцами водителя располо­жены сенсоры: слева можно разглядеть даже кнопки для выбора передач и управления тормозами. Справа, по всей видимости, размещёна сенсорная кнопка запуска силовой установки.

«Штурвал» имеет два режима работы: для беспилотного перемещения и для использования человеком. В первом случае центральный экран отображает показатели автомобиля (скорость, уровень топлива, настройки климата), а во втором используется ещё и для демонстрации подсказок навигационной системы.

Предусмотрено ли в таком руле место для водительской подушки безопасности, не уточняется.

От традиционного рулевого колеса на данный момент отказалась пока только компания Tesla, но лишь на одной модели — обновлённой Model S Plaid, где привычный руль заменили «штурвалом», похожим на самолётный. Однако это решение уже вызвало немало критических отзывов.