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Дизайнеры GM придумали необычный руль: он похож на игровую приставку
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Дмитрий Елизаров

Дизайн-студия General Motors анонсировала необычное устройство, которое должно заменить традиционное рулевое колесо. Изображение необычного «штурвала» опубликовано в инстаграм-аккаунте generalmotorsdesign: он лишён привычного обода, зато у него есть развитый центральный дисплей и сенсорные кнопки.

  • Само устройство имеет почти прямоуголь­ную форму, а сенсорный монитор занимает практически всю его поверх­ность. Места хвата отделаны кожей, а под большими пальцами водителя располо­жены сенсоры: слева можно разглядеть даже кнопки для выбора передач и управления тормозами. Справа, по всей видимости, размещёна сенсорная кнопка запуска силовой установки.
  • «Штурвал» имеет два режима работы: для беспилотного перемещения и для использования человеком. В первом случае центральный экран отображает показатели автомобиля (скорость, уровень топлива, настройки климата), а во втором используется ещё и для демонстрации подсказок навигационной системы.
  • Предусмотрено ли в таком руле место для водительской подушки безопасности, не уточняется.

От традиционного рулевого колеса на данный момент отказалась пока только компания Tesla, но лишь на одной модели — обновлённой Model S Plaid, где привычный руль заменили «штурвалом», похожим на самолётный. Однако это решение уже вызвало немало критических отзывов.

Руль или штурвал с экраном в центре?

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