Дизайнеры GM придумали необычный руль: он похож на игровую приставку

Материал по теме
Tesla Model S больше не получит традиционный круглый руль
Компенсация за сломанную в ДТП ценную вещь, очень дорогой ВАЗ-21099 и иранский конкурент Лады. Главное за день
Дмитрий Елизаров
Дизайн-студия General Motors анонсировала необычное устройство, которое должно заменить традиционное рулевое колесо. Изображение необычного «штурвала» опубликовано в инстаграм-аккаунте generalmotorsdesign: он лишён привычного обода, зато у него есть развитый центральный дисплей и сенсорные кнопки.
От традиционного рулевого колеса на данный момент отказалась пока только компания Tesla, но лишь на одной модели — обновлённой Model S Plaid, где привычный руль заменили «штурвалом», похожим на самолётный. Однако это решение уже вызвало немало критических отзывов.