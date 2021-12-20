Дизайнеры Adidas создали внедорожник-трансформер с присоединяемой третьей осью

Креативное агентство Wolfgang LA, отвечающее в том числе за рекламные продукты бренда Adidas, представило проект электро­внедорожника Thundertruck. Он может транс­формиро­ваться и разгоняться до 100 км﻿/﻿ч примерно за 3,5 секунды, но пока существует только в воображении авторов. При этом издание Fast Company со ссылкой на самих разработчиков утверждает, что переговоры с потенциаль­ными производ­ственными партнёрами агентство уже начало.