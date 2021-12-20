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Создатели Hummer EV потроллили Tesla Cybertruck на экране мультимедийки

Дизайнеры Adidas создали внедорожник-трансформер с присоединяемой третьей осью

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Дмитрий Елизаров

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Креативное агентство Wolfgang LA, отвечающее в том числе за рекламные продукты бренда Adidas, представило проект электро­внедорожника Thundertruck. Он может транс­формиро­ваться и разгоняться до 100 км﻿/﻿ч примерно за 3,5 секунды, но пока существует только в воображении авторов. При этом издание Fast Company со ссылкой на самих разработчиков утверждает, что переговоры с потенциаль­ными производ­ственными партнёрами агентство уже начало.

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  • Thundertruck не просто дизайнерская фантазия. Руководители Wolfgang LA Колин Джеффри и Майкл Гейгер утверждают, что проект разрабаты­вался при участии специалистов из авто­мобильной отрасли, включая, к примеру, дизайнеров, инженеров и специ­алистов по интерфейсам.
  • Необычный экстерьер пикапа обусловлен желанием авторов максимально использовать ту свободу, которую конструкторам даёт отказ от ДВС. Именно поэтому у Thundertruck нет переднего капота, который имеется у ряда прочих современных электро­пикапов (например, Rivian R1T, Ford F‑150 Lightning и GMC Hummer EV). Зато пикап наделили возмож­ностями транс­формации, благодаря которым он активно адаптируется к различным дорожным условиям.
  • Помимо выдвижных рамп и подножек пикап оснащён, к примеру, дополнительной осью — присоединяя её, можно изменить колёсную формулу Thundertruck с 4х4 на 6х6. Сама дополни­тельная ось отдельно может использоваться как бытовой аккумулятор. На крыше пикапа смонти­рованы развёрты­ваемые солнечные панели, а в кузове — интегри­рованная палатка. Наконец, к грузовику планируется прилагать дрон-разведчик — картинка с его камеры будет транслироваться на экран перед водителем.
  • Уже названы и предварительные технические характери­стики Thundertruck. Ожидается, что его силовая установка сможет развивать от 800 до 940 л.с. в зави­симости от версии, что позволит ускоряться до 100 км﻿/﻿ч примерно за 3,5 секунды. Дорожный просвет пикапа составит 370 милли­метров при длине до 6,25 метра, а проезжать без подзарядки Thundertruck сможет до 900 километров благодаря 210-кило­ваттным аккуму­ляторам.
  • Конкретные сроки перевода проекта из дизайнерской плоскости в практическую разработ­чики пока не называют, хотя кампанию по продвижению новинки уже сформировали.

Ещё один необычный пикап на электротяге сейчас готовит к выходу стартап Canoo: грузовик-бескапотник со скруглённой кабиной должен получить электромоторы на 600 л.с.

Как считаете, доведут проект до ума?

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