Дизайнеры Adidas создали внедорожник-трансформер с присоединяемой третьей осью

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Ожидания-реальность: спорные воплощения крутых автомобильных проектов
Создатели Hummer EV потроллили Tesla Cybertruck на экране мультимедийки
Креативное агентство Wolfgang LA, отвечающее в том числе за рекламные продукты бренда Adidas, представило проект электровнедорожника Thundertruck. Он может трансформироваться и разгоняться до 100 км/ч примерно за 3,5 секунды, но пока существует только в воображении авторов. При этом издание Fast Company со ссылкой на самих разработчиков утверждает, что переговоры с потенциальными производственными партнёрами агентство уже начало.
Ещё один необычный пикап на электротяге сейчас готовит к выходу стартап Canoo: грузовик-бескапотник со скруглённой кабиной должен получить электромоторы на 600 л.с.