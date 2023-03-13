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Дизайнер суперкара McLaren P1 разработал самое безопасное детское кресло

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Дмитрий Елизаров

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Компания Frank Stephenson Design представила детское кресло под названием Babyark. Преподносится разработка как самое безопасное детское сиденье в мире благодаря особым материалам и конструкции. Основатель фирмы Фрэнк Стефенсон известен своим участием в создании целого ряда суперкаров, включая McLaren P1 и Ferrari F430.

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  • Базируется Babyark на раме из углеродного волокна. В основании кресла применены стальные энергопоглощающие элементы, которые уменьшают инерцию при столкновении. В отделке Babyark использован противоударный полимер, а форму боковых элементов дизайнеры подсмотрели у скелета дятла. В процессе разработки устройство прошло более 200 краш-тестов.
  • Кресло оснащено 14 различными датчиками, включая гироскоп и акселерометр, и может взаимодействовать со смартфоном владельца. Электроника способна, к примеру, проанализировать состояние Babyark после аварии и определить, можно ли кресло использовать в дальнейшем. Кроме того, датчики зафиксируют, правильно ли кресло установлено, и сигнализируют водителю, если после его выхода из автомобиля в Babyark остался ребёнок.
  • Babyark уже доступно для предварительных заказов по цене 990 долларов. Поставки начнутся 31 мая нынешнего года, после чего цена вырастет до 1190 долларов. Утверждается, что кресло подходит для 80% современных автомобилей.

О разработке собственного кресла в январе объявила компания Porsche, но предназначено оно для взрослых любителей компьютерных игр. Сиденье, разработанное по мотивам «ковша» гоночного Porsche GT3 R, оценили в 2,5 тысячи долларов.

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