Дизайнер суперкара McLaren P1 разработал самое безопасное детское кресло

Кресло оснащено 14 различными датчиками, включая гироскоп и акселерометр, и может взаимодействовать со смартфоном владельца. Электроника способна, к примеру, проанализировать состояние Babyark после аварии и определить, можно ли кресло использовать в дальнейшем. Кроме того, датчики зафиксируют, правильно ли кресло установлено, и сигнализируют водителю, если после его выхода из автомобиля в Babyark остался ребёнок.