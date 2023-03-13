Дизайнер суперкара McLaren P1 разработал самое безопасное детское кресло

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Компания Frank Stephenson Design представила детское кресло под названием Babyark. Преподносится разработка как самое безопасное детское сиденье в мире благодаря особым материалам и конструкции. Основатель фирмы Фрэнк Стефенсон известен своим участием в создании целого ряда суперкаров, включая McLaren P1 и Ferrari F430.
О разработке собственного кресла в январе объявила компания Porsche, но предназначено оно для взрослых любителей компьютерных игр. Сиденье, разработанное по мотивам «ковша» гоночного Porsche GT3 R, оценили в 2,5 тысячи долларов.