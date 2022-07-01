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Дизайнер Стив Маттин может вернуться на АвтоВАЗ

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Дмитрий Елизаров

Руководство АвтоВАЗа рассматривает кандидатуру бывшего главного дизайнера марки Lada Стива Маттина на, по сути, свободную сейчас должность директора бренда по дизайну. Источники издания Autonews.ru утверждают, что окончательного решения по этому поводу пока не принято, но в нынешней команде АвтоВАЗа кандидатур нет.

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  • Стив Маттин проработал на АвтоВАЗе около 10 лет. Он покинул свой пост в конце 2020 года — тогда сообщалось, что сделано это по личным мотивам. Его преемником стал выходец из Renault и Dacia Жан-Филипп Салар, однако и он ушёл с АвтоВАЗа весной 2022 года после того, как Renault прекратила операции на российском рынке.
  • Сейчас, по данным источников, АвтоВАЗ располагает исполняющим обязанности директора по дизайну, однако предприятие ищет на этот пост полноценного специалиста со стороны. Источники издания утверждают, что руководство АвтоВАЗа рассчитывает на человека с международным опытом — например, Стива Маттина. Однако, со слов источников, можно сделать вывод, что прямого предложения дизайнеру пока не сделано. Кроме того, по их данным, даже если Маттин примет предложение, фактически реализовать его в нынешней экономической ситуации будет затруднительно. 

Стив Маттин считается автором современного фирменного стиля марки Lada, который был запущен в 2012 году при помощи концепта Lada Xray. Однако Жан-Филипп Салар рассчитывал отказаться от Х-стиля: например, продемонстрированный им ранее концепт нового кроссовера Lada Niva не имел ни одного такого элемента. Будет ли трансформирована дизайнерская политика АвтоВАЗа после структурных преобразований на предприятии, официально пока не сообщали.

Стоит возвращать Маттина, как считаете?

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