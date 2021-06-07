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Дизайнер нарисовал кроссовер от Ferrari, который выйдет только в 2022 году — получилось очень круто

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Дмитрий Елизаров

Независимый дизайнер Деян Христов из Македонии опубликовал  изображения собственной версии вседорожного Ferrari: так мог бы выглядеть кроссовер из Маранелло, если бы там задались целью построить конкурента Aston Martin DBX. Сама Ferrari обещает выпустить первый кроссовер в истории к концу следующего года.

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  • Проект Деяна Христова получил название Simoom — в честь самума, знаменитого пустынного ветра. Реалистичный концепт выглядит как некий среднемоторный суперкар Ferrari, растянутый по вертикали, однако при этом имеет целый ряд оригинальных решений.
  • К примеру, Simoom стараниями дизайнера получил необычное оформление передней части, в котором с актуальными Ferrari его роднит лишь воздухозаборник на капоте. Кроме того, кроссовер снабжён очень тонкой светодиодной оптикой и нарочито развитыми колёсными арками.
  • Кузов кроссовера — пятидверный, при этом задние боковые двери включают в себя части колёсных арок, а крышка багажника не несёт на себе никаких прозрачных элементов. Двери лишены ручек. Вопрос обзора назад дизайнер решил с помощью видеокамер, установленных на передние стойки кузова, при этом задний бампер видимых «электронных глаз» на себе не несёт. Доминирующими элементами в оформлении кормы Simoom стали внушительный диффузор и патрубки выхлопной системы, интегрированные в крылья.
  • Насколько можно судить по шпионским фотографиям и созданным на их основе нашим эскизам, настоящий вседорожник Ferrari, который получит имя Purosangue, будет выглядеть совсем по-другому. Он окажется самой утилитарной моделью компании и, как ожидается, получит либо бензиновый мотор, либо гибридную силовую установку. Однако позже Ferrari планирует выпустить на его базе полноценный электромобиль.

Стоит Ferrari вообще заниматься кроссовером?

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