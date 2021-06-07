Дизайнер нарисовал кроссовер от Ferrari, который выйдет только в 2022 году — получилось очень круто

Независимый дизайнер Деян Христов из Македонии опубликовал изображения собственной версии вседорожного Ferrari: так мог бы выглядеть кроссовер из Маранелло, если бы там задались целью построить конкурента Aston Martin DBX. Сама Ferrari обещает выпустить первый кроссовер в истории к концу следующего года.