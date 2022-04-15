Дизайнер McLaren создал новый кузов для классического Jaguar
Дмитрий Елизаров
Британская компания Thomley Kelham объявила о новом проекте в сфере рестомодов под названием Jaguar XK European. Новый спорткар базируется на оригинальном, но доработанном шасси с полностью новым кузовом. Его для проекта разработал дизайнер Пол Хаус, в портфолио которого присутствуют суперкары McLaren P1 и 720S. Продавать рестомод британцы планируют по цене от 550 тысяч фунтов (более 720 тысяч долларов) без учёта стоимости донора, тираж купе будет строго ограничен.
- Донором для рестомода выступает оригинальный Jaguar XK, но каждый ретромобиль компания обещает тщательно отреставрировать. Новый кузов для XK European спроектирован с учётом дизана донорского купе, но учитывает современные требования (в том числе и к доработанному шасси) и выполняется из облегчённых материалов. В подвеске появятся поперечные рычаги, амортизаторы Bilstein и пружины Eibach, а также тормоза с четырёхпоршневыми суппортами.
- Изображений интерьера рестомода пока нет, но Thomley Kelham заявила, что он также будет осовременен. В салоне купе появятся более комфортные сиденья с пониженной посадкой, актуальные медиаустройства, климатическая установка и отделка современной премиальной кожей.
- Силовым агрегатом для рестомода станет 3,8-литровый двигатель: рядную «шестёрку» планируется строить на базе оригинального 3,4-литрового мотора. Помимо увеличенного рабочего объёма двигатель получит современный впрыск, доработанную систему охлаждения, новый распредвал и тому подобное. В итоге отдача мотора увеличится с 220 л.с. (штатных для XK 120) до 340 л.с. Работать двигатель будет с оригинальной пятиступенчатой «механикой», которую дополнят новым самоблокирующимся дифференциалом.
- Какое именно количество таких рестомодов собирается выпустить Thomley Kelham, пока не уточняется. На данный момент компания собирает первый «живой» экземпляр, который будет служить для демонстрации клиентам. Предполагается, что на его создание, которое в основном будет ручным, уйдёт около 5 тысяч человекочасов.
Ещё один британский винтажный спорткар того же периода, возрождённый как рестомод — это Austin Healey с современными мотором и подвеской. Планируется собрать только 25 таких машин, при этом они окажутся примерно на 100 тысяч фунтов дешевле Jaguar XK European.