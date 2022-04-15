Дизайнер McLaren создал новый кузов для классического Jaguar

Донором для рестомода выступает оригинальный Jaguar XK, но каждый ретромобиль компания обещает тщательно отреставрировать. Новый кузов для XK European спроектирован с учётом дизана донорского купе, но учитывает современные требования (в том числе и к доработанному шасси) и выполняется из облегчённых материалов. В подвеске появятся поперечные рычаги, амортизаторы Bilstein и пружин

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Eibach, а также тормоза с четырёхпоршневыми суппортами.