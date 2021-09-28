Дизайнер iPhone и iPad будет рисовать Ferrari

Джони Айв после ухода из Apple в 2019 году вместе с Марком Ньюсоном основал студию LoveForm. Причём производитель iPhone и iPad остался в числе клиентов Айва. А в прошлом году появилась информация, что дизайнер может занять пост генерального директора Ferrari.

Подробности партнёрства не разглашаются. Известно лишь, что контракт многолетний, а его задачей названо «изучение проектов в сфере предметов роскоши». В Ferrari заявили, что сотрудни­чество позволит объединить легендарные производитель­ность и совершенство автомобилей итальянской марки с непревзойдённым опытом коллектива LoveForm, который создавал вещи, меняющие мир.

Партнёром компании Apple в работе над электромобилем может стать Toyota. По предварительной информации, американцы хотят договориться с японским автогигантом о закупке батарей. Ранее возможными поставщиками называли китайскую компанию BYD и корейскую LG. Кроме того, и сам Apple занимается разработкой аккумуляторов.