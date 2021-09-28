Дизайнер iPhone и iPad будет рисовать Ferrari

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Apple наняла бывшего топ-менеджера BMW — он будет заниматься электрокарами
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Кирилл Малышев
Компания Ferrari и контролирующий её холдинг Exor подписали контракт с дизайн-студией Джони Айва. Художник два года назад покинул компанию Apple, на которую проработал 27 лет, пишет Bloomberg.
Партнёром компании Apple в работе над электромобилем может стать Toyota. По предварительной информации, американцы хотят договориться с японским автогигантом о закупке батарей. Ранее возможными поставщиками называли китайскую компанию BYD и корейскую LG. Кроме того, и сам Apple занимается разработкой аккумуляторов.