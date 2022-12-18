Дизайнер GM переосмыслил электроконцепт Buick Wildcat — теперь это кросс-купе

Отдельными элементами, включая узкие верхние секции головной светотехники и трапециевидную решётку, безымянная машина напоминает концепт Wildcat, рассекреченный в начале этого лета и также являющийся образцом нового языка дизайна. Подобную внешность получат товарные электромобили бренда, первый из которых должен выйти в 2024 году.

При этом если Buick Wildcat — крупный приземистый фастбек, то в данном случае мы имеем дело с купеобразным вседорожником на гипертрофированных колёсах. О перспективах серийного производства машины с покатой крышей и большим дорожным просветом ничего не сообщается — вероятно, это лишь фантазия художника.

Причём уже не первая. В прошлом месяце студия обнародовала набросок купеобразного седана Buick, сделанный старшим креативным дизайнером Аароном Риггсом по мотивам того же Wildcat.

Ранее в этом месяце китайский сертификационный орган раскрыл дизайн и некоторые характеристики седана Buick LaCrosse следующего поколения. Пятиметровая четырёхдверка, снятая с производства в Северной Америке ещё несколько лет назад, в исполнении для Поднебесной примерила новый фирменный стиль. Поначалу она будет доступна только с двухлитровой 230-сильной «турбочетвёркой», позднее покупателям предложат гибридную модификацию.