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Дизайнер GM переосмыслил электроконцепт Buick Wildcat — теперь это кросс-купе
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Александр Орехов

Дизайн-центр General Motors опубликовал в Инстаграме эскиз несуществующего кросс-купе Buick. Скетч за авторством Намву Кима, работающего в концерне с 2014 года, — это «свежий взгляд» на фирменный стиль американской марки.

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  • Отдельными элементами, включая узкие верхние секции головной светотехники и трапециевидную решётку, безымянная машина напоминает концепт Wildcat, рассекреченный в начале этого лета и также являющийся образцом нового языка дизайна. Подобную внешность получат товарные электромобили бренда, первый из которых должен выйти в 2024 году.
  • При этом если Buick Wildcat — крупный приземистый фастбек, то в данном случае мы имеем дело с купеобразным вседорожником на гипертрофированных колёсах. О перспективах серийного производства машины с покатой крышей и большим дорожным просветом ничего не сообщается — вероятно, это лишь фантазия художника.
  • Причём уже не первая. В прошлом месяце студия обнародовала набросок купеобразного седана Buick, сделанный старшим креативным дизайнером Аароном Риггсом по мотивам того же Wildcat.

Ранее в этом месяце китайский сертификационный орган раскрыл дизайн и некоторые характеристики седана Buick LaCrosse следующего поколения. Пятиметровая четырёхдверка, снятая с производства в Северной Америке ещё несколько лет назад, в исполнении для Поднебесной примерила новый фирменный стиль. Поначалу она будет доступна только с двухлитровой 230-сильной «турбочетвёркой», позднее покупателям предложат гибридную модификацию.

Какой из концептов получился самым удачным?

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