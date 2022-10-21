Дизайнер Aston Martin рассказал, почему у суперкара Valhalla такой интерьер, и как его создавали

Чтобы оптимизировать расположение элементов интерьера с точки зрения эргономики водителя, компания построила своего рода макет салона суперкара с возможностью перемещения компонентов. Его дизайнер и назвал «коробкой». Можно было экспериментировать не только с расположением ключевых элементов — например, руля, дисплеев и кресел, но даже отдельных кнопок.

В разработке интерьера гражданского суперкара принимали участие не только дизайнеры, но и действующие пилоты Формулы-1 компании Aston Martin.

Основной целью разработчиков салона Valhalla было обеспечить водителю суперкара максимальное единение с автомобилем. Майлз Нюрнбергер назвал это «идеальной гармонией» и заявил, к примеру, что на это работает низкая полулежачая посадка пилота. Кроме того, ради обеспечения этого единения интерьер Valhalla получился достаточно минималистичным: его создатели сознательно отказывались от некоторых деталей.

Серийный образец Valhalla компания Aston Martin представила ещё летом прошлого года. На тот момент он был оснащён гибридной установкой на базе 4,0-литрового V8 с отдачей 950 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. При этом поставки суперкара заказчикам до сих пор не начались: компания всё ещё дорабатывает некоторые детали. В процессе доработки отдача силовой установки может превысить 1000 л.с.