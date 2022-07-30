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Советский ралли-кар из запчастей: история прототипа НАМИ-0290 «Апельсин»

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Михаил Медведев

Этот автомобиль был собран на коленке, но всё равно производил ошеломляющее впечатление. Сегодня в рубрике «Старые, но не бесполезные» мастер-класс от инженеров НАМИ на тему «Как создать гоночный автомобиль по вырезкам из иностранных журналов и запчастей от советских малолитражек». Рассказываем историю прототипа 0290 «Апельсин».

Это был уникальный для НАМИ опыт

Главная кузница передовых автомобильных идей Советского Союза это, конечно, НАМИ — Научно-исследовательский Автомобильный Институт. Его вполне можно назвать русским Детройтом или Турином.

НАМИ, 1923 г.

На счету специалистов НАМИ множество экспериментальных и концептуальных моделей, значительная часть которых в том или ином формате получила серийное продолжение. А вот настоящих гоночных автомобилей в истории института практически не было. Во всех смыслах яркий НАМИ-0290 по прозвищу «Апельсин» — едва ли не единственное исключение. Четверть века назад его называли русским «Кваттро» и даже ждали на старте ралли-рейда «Париж-Дакар». Увы, реальность оказалась куда менее романтичной и более отрезвляющей.

«Апельсин» создавали в сложные годы и буквально под открытым небом

Конец 1980-х — смутное для СССР время. Экономическая и политическая ситуация поставили перед страной задачи, справиться с которыми ей в итоге не удалось. Не самый подходящий момент для создания гоночного проекта... Однако энтузиасты из НАМИ считали иначе: группа инженеров, конструкторов и испытателей в составе Сергея Белова, Игоря Панасенко, Андрея Комолова, Сергея Дикера, Дмитрия Федосова и Сергея Бриля решила попробовать свои силы в постройке автомобиля, которому не стыдно было бы появиться на старте легендарного «Дакара».

Наверное, если бы энтузиасты в полной мере представляли всю сложность задачи, то сразу опустили бы руки. Но в 1987-м представления советских граждан о том же «Дакаре» ограничивались полуминутными роликами в выпусках спортивных новостей по телевизору и редкими публикациями в журнале «За рулем». С другой стороны, когда ещё мечтать, если не в молодости?! Ведь многие создатели «Апельсина» были вчерашними студентами. 

Да, энтузиасты НАМИ создавали свой «болид» на общественных началах и чуть ли не на собственные средства. Да, работы над макетом будущего «Апельсина» начались под тентом-палаткой прямо во дворе НАМИ. Но то, что у них получилось, от этого кажется лишь ещё более впечатляющим.

В дизайне читаются аллюзии на раллийные легенды 1980-х

Много позже, когда публикации о гоночном автомобиле инженеров НАМИ начали появляться не только в отечественной, но и зарубежной прессе, «Апельсин» чаще всего называли «русским Кваттро». Очевидный намёк на сходство с первым полноприводным раллийным автомобилем от инженеров Audi. 

В конструкции НАМИ-0290 действительно не обошлось без полного привода (о технике поговорим чуть позже), но в плане внешней эстетики он скорее походил на другую раллийную легенду 1980-х — на Peugeot 205 Turbo 16, французский прототип группы Б. Который дважды выиграл чемпионат мира по ралли и стал триумфатором «Париж-Дакара» в 1987 и 1988 годах.

Audi quattro (слева), НАМИ «Апельсин», Peugeot 205 Turbo 16 (справа)

Советский «Кваттро» действительно куда больше смахивает на «пыжика», нежели на раллийный «Ауди». На это работают и общие очертания кузова, и характерная стойка антикрыла, и кормовая часть с узнаваемым рисунком задней стойки крыши. Даже яркий оранжевый колер НАМИ-0290, в честь которого автомобиль и получил своё официальное прозвище, напоминал боевую жёлтую ливрею Camel, в которой 205-й выступал на победном для себя «Дакаре» 1987-го.

Сходство прослеживалось не только в дизайне. Конструкторы НАМИ переняли опыт инженеров Peugeot и Lancia, в основном через иностранные автомобильные журналы, и остановились на среднемоторной компоновке. В конструкции «Апельсина» можно найти и другие прогрессивные решения — трубчатый несущий каркас с композитными панелями кузова, полноприводная трансмиссия, независимая подвеска всех колёс, турбонаддув. И почти всё это было отечественного производства!

Отечественные комплектующие сильно ограничивали потенциал машины

Сложно поверить, но в основе советского ралли-кара — кузов от «Таврии». Правда, от серийного ЗАЗ-1102 в конструкции осталась разве, что рамка лобового стекла, половинки дверей и прочие мелочи вроде задней оптики. В базе совсем по-взрослому расположился двигатель ВАЗ-2106 с карбюратором Solex и турбонаддувом. В стоковой версии 1,6-литровая «четвёрка» выдавала чуть больше 120 л.с. Экспериментальная версия с системой впрыска топлива — тоже отечественной, кстати, разработанной на Ленинградском карбюраторном заводе — обещала рост мощности до 140 лошадей. Правда до ума этот вариант довести не удалось.

Стандартную коробку передач от ВАЗ-2108 дополнили промежуточным редуктором для распределения крутящего момента между передними и задними колёсами. А список заимствованных узлов и агрегатов венчала главная пара от «Нивы».

Другими словами, концептуально «Апельсин» отвечал главным раллийным трендам эпохи, вот только серийные комплектующие сильно ограничивали его гоночный потенциал. При всем уважении, мощность в районе 120 сил — это очень мало. К тому же, даже при скромных габаритах — длина 3800 мм, колёсная база 2520 мм — НАМИ-0290 был отнюдь не лёгким. Даже сухая масса машины переваливала за тонну. Неудивительно, что максимальная скорость русского «Кваттро» составляла несерьёзные для гоночного автомобиля 153 км/ч.

Он действительно принимал участие в гонках

Скромная динамика не помешала машине блеснуть в настоящих гонках. Боевое крещение «Апельсин» принял в декабре 1988-го. Не на «Дакаре», а всего лишь на трассе подмосковного ралли «Память». Успехов же жизнерадостный автомобильчик добился прежде всего в автокроссе. На затычных грунтовках «Апельсин» уверенно обставлял УАЗы и ЛуАЗы — с полным приводом, да ещё с гандикапом по мощности и весу это было не так-то сложно.

Следом работу энтузиастов НАМИ ждал сладостный, хотя и короткий период признания. Публикации о машине вышли на страницах «За рулём», автомотоспортивного журнала АМС и даже итальянского «Автоспринта», у истоков которого стоял сам Энцо Феррари. «Апельсин» вдоволь поколесил по отечественным и зарубежным выставкам, неизменно собирая хорошую прессу. Машина увезла охапку дипломов с всесоюзного фестиваля «Самавто-89», ведь технически НАМИ-0290 вполне можно считать самоделкой.

У создателей «Апельсина» были большие планы: от установки нового 1,8-литрового мотора АЗЛК до разработки модернизированной версии машины. Этакий «Апельсин» Evo II. Кстати, он в итоге всё-таки появился на свет под индексом НАМИ-0300. А вот оригиналу не повезло. В начале 1990-х «Апельсин» в буквальном смысле разрезали на части. Интересная, но требующая дальнейшей доводки конструкция вдруг перестала быть интересной.

НАМИ-0300

Как вам «Апельсин»? Заводной?

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