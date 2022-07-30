Советский ралли-кар из запчастей: история прототипа НАМИ-0290 «Апельсин»

Наверное, если бы энтузиасты в полной мере представляли всю сложность задачи, то сразу опустили бы руки. Но в 1987-м представления советских граждан о том же «Дакаре» ограничивались полуминутными роликами в выпусках спортивных новостей по телевизору и редкими публикациями в журнале «За рулем». С другой стороны, когда ещё мечтать, если не в молодости?! Ведь многие создатели «Апельсина» были вчерашними студентами.

Да, энтузиасты НАМИ создавали свой «болид» на общественных началах и чуть ли не на собственные средства. Да, работы над макетом будущего «Апельсина» начались под тентом-палаткой прямо во дворе НАМИ. Но то, что у них получилось, от этого кажется лишь ещё более впечатляющим.