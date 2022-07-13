Дизайн новой Honda Accord рассекретили на патентах

Компания Honda готовит к выходу седан Accord нового поколения, и уже известно, как он будет выглядеть. Издание Motor1 публикует изображения будущей новинки, просочившиеся из бразильского патентного ведомства. Судя по ним, четырёхдверка получит совершенно новую внешность в том же стиле, что и последние модели Honda.