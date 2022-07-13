Дизайн новой Honda Accord рассекретили на патентах

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Доработанная внешность, минус «механика»: Honda обновила седан Accord
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Дмитрий Елизаров
Компания Honda готовит к выходу седан Accord нового поколения, и уже известно, как он будет выглядеть. Издание Motor1 публикует изображения будущей новинки, просочившиеся из бразильского патентного ведомства. Судя по ним, четырёхдверка получит совершенно новую внешность в том же стиле, что и последние модели Honda.
Последней новинкой Honda стал кроссовер CR-V нового поколения, который также получил полуторалитровую «турбочетвёрку» и гибридный привод. Вероятнее всего, Accord будет представлен следующим: это означает, что официальный дебют седана состоится в конце нынешнего года или начале 2023-го.