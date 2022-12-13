Audi начала применять искусственный интеллект для создания дизайна колёсных дисков

Рано или поздно любой художник сталкивается с кризисом идей и начинает повторяться.

FelGAN

поможет этого избежать. Программа умеет либо предлагать абсолютно новые дизайны, либо комбинирует применявшиеся ранее решения для создания новых образов. Пока она работает только с колёсными дисками, но в будущем аналогичный искусственный интеллект станет помогать и в других подразделениях концерна.