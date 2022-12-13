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Audi начала применять искусственный интеллект для создания дизайна колёсных дисков
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Кирилл Малышев

Компания Audi привлекла на помощь дизайнерам в качестве источника идей искусственный интеллект. Для этого она разработала собственное ПО под названием FelGAN.

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  • Рано или поздно любой художник сталкивается с кризисом идей и начинает повторяться. FelGAN поможет этого избежать. Программа умеет либо предлагать абсолютно новые дизайны, либо комбинирует применявшиеся ранее решения для создания новых образов. Пока она работает только с колёсными дисками, но в будущем аналогичный искусственный интеллект станет помогать и в других подразделениях концерна.
  • В ПО применяются два «конкурирующих» алгоритма. Первый, генератор, создаёт произвольные изображения. Второй, дискриминатор, просматривает подборку из них и реальных фотографий колёс и пытается идентифицировать каждую картинку. После определённого количества циклов творения генератора окажутся настолько реалистичными, что дискриминатор не сможет отличить их от реальных снимков.
  • FelGAN не заменяет живых дизайнеров, а помогает им. Финальная доводка дизайна, создание прототипов и другие нюансы по-прежнему остаются в ведении человека. Кроме того, художники смогут задавать программе направление творчества, загружая в неё примеры картинок, на основании которых нужно придумать новый стиль.

Месяц назад Audi представила свой обновлённый логотип. Согласно последней моде, он стал двухмерным, плоским. С логотипа исчез хром: отныне он может быть бело-чёрным или серо-чёрным.

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