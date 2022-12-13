Audi начала применять искусственный интеллект для создания дизайна колёсных дисков

- Рано или
поздно любой художник сталкивается с кризисом идей и начинает повторяться. FelGAN поможет
этого избежать. Программа умеет либо предлагать абсолютно новые дизайны, либо
комбинирует применявшиеся ранее решения для создания новых образов. Пока она
работает только с колёсными дисками, но в будущем аналогичный искусственный
интеллект станет помогать и в других подразделениях концерна.
- В ПО
применяются два «конкурирующих» алгоритма. Первый, генератор, создаёт
произвольные изображения. Второй, дискриминатор, просматривает подборку из них
и реальных фотографий колёс и пытается идентифицировать каждую картинку. После определённого
количества циклов творения генератора окажутся настолько реалистичными, что
дискриминатор не сможет отличить их от реальных снимков.
- FelGAN не заменяет живых дизайнеров, а помогает им. Финальная
доводка дизайна, создание прототипов и другие нюансы по-прежнему остаются в
ведении человека. Кроме того, художники смогут задавать программе направление
творчества, загружая в неё примеры картинок, на основании которых нужно
придумать новый стиль.
Месяц назад
Audi представила
свой обновлённый логотип. Согласно последней моде, он стал двухмерным, плоским.
С логотипа исчез хром: отныне он может быть бело-чёрным или серо-чёрным.