В Европе упал спрос на дизельные автомобили

По итогам 2019 года, доля новых автомобилей с дизельными двигателями в Евросоюзе снизилась до 30,5% (минус 5,4 пункта). По данным Европейской ассоциации автопроиз­водителей (ACEA), за 12 месяцев зареги­стриро­вано 4,651 миллиона машин, работающих на тяжёлом топливе (минус 13,9%).

Среди крупных рынков повышение спроса на дизельные автомобили зафиксиро­вано только в Германии: плюс 3,7%, 1,153 миллиона единиц. Кроме того, прирост по итогам года был в Латвии (2,2%, 6,8 тысячи машин) и Литве (4,3%, 8,2 тысячи).

Меньше других крупных рынков просела Франция (минус 10,6%, 755,6 тысячи машин). В Велико­британии и Италии — падение на 21,8% (583,5 тысячи штук) и 22,1% (762,9 тысячи) соответственно.

Антирекорды установлены в Испании (25,9%, 350,8 тысячи), Португалии (26,5%, 89,4 тысячи) и Финляндии (27,3%, 20,9 тысячи). Сильнее всех снизился спрос на «дизели» в Голландии — на 42,4% (32,8 тысячи).

Доля новых автомобилей с бензиновыми двигателями в Европе достигла 58,9%: 8,964 миллиона штук, плюс 5,2%. За год их стало больше на 2,3%. Ещё 10,6% приходится на долю автомобилей с альтер­нативными двигателями (гибриды, электро­мобили и прочее), причём их количе­ство за год повысилось на 42,9% — до 1,612 миллиона штук.