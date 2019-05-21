Владельцев Tesla Model 3 научили менять дворники и заливать омывайку

Компания Tesla опубликовала инструкцию по самостоятельному обслуживанию и эксплуатации своего самого доступного электрокара – Model 3. В ней содержатся как описания простых процедур, в частности замены дворников, заливки жидкости в бачок омывателя, замены салонного фильтра или проверки давления в шинах, так и инструкции для необычных ситуаций.

В документе указано, как перезагрузить мультимедийную систему Model 3. Для этого нужно зажать оба барабанчика на спицах руля и подождать полминуты, чтобы система перезагрузилась. Но если не помогло, то придётся обращаться в сервисный центр автопроизводителя.

В инструкции также описано, как подвести зарядный кабель для мобильного телефона к специальному порту внизу центральной консоли так, чтобы шнура не было видно. Для этого придётся снять две небольшие панели, подключить кабель к USB-порту, а затем пропустить его через специальные направляющие и прикрыть снятыми ранее декоративными элементами.

Автопроизводитель отметил, что владельцам стоит заниматься всем, что описано в инструкции, самостоятельно лишь в том случае, если они считают это удобным.