Посмотрите на «распаковку» Bugatti Divo за 400 миллионов рублей

Автор видео отмечает, что гиперкар приобретён не им, а его другом, который любезно позволил поучаст­вовать в распаковке Divo. Машину в деревянном ящике доставили самолётом из француз­ского Мольсайма, где находится компания Bugatti, в Лос-Анджелес, где обитает её нынешний владелец.

«Коробка» с гиперкаром весит 1970 кило­граммов. Помимо самой машины, в ней находился ещё и упакованный в фанеру металли­ческий ящик, в котором обнаружилась ещё одна коробка — на этот раз из карбона. И уже в эту коробку произво­дитель положил ключ от Divo в кожаном футляре и инструкцию по эксплуатации.

Деревянный ящик, в котором находится авто­мобиль, снабжён несколькими дверями и люками — они открывают доступ, к примеру, к дверям и колёсам Divo. В интерьере транс­портиро­вочными чехлами укрыты не только кресла, но и рулевое колесо.

Судя по видео, вместе с автомобилем прибыли специ­алисты по распаковке и транс­портировке, которые не только извлекли гиперкар из ящика в аэро­порту, но и погрузили его в фургон, который доставит машину непосред­ствен­ному владельцу. Divo станет попол­нением его коллекции гиперкаров Bugatti, в которой уже имеются Chiron и Veyron Grand Sport Vitesse.