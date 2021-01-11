Посмотрите на «распаковку» Bugatti Divo за 400 миллионов рублей
Дмитрий Елизаров
На YouTube-канале TheStradman появилось видео, демонстрирующее извлечение из транспортной упаковки гиперкара Bugatti Divo. Уникальное купе имеет собственное имя Ladybug («Божья коровка»), полученное за особое цветовое решение кузова: только оно обошлось владельцу в миллион долларов.
Автор видео отмечает, что гиперкар приобретён не им, а его другом, который любезно позволил поучаствовать в распаковке Divo. Машину в деревянном ящике доставили самолётом из французского Мольсайма, где находится компания Bugatti, в Лос-Анджелес, где обитает её нынешний владелец.
«Коробка» с гиперкаром весит 1970 килограммов. Помимо самой машины, в ней находился ещё и упакованный в фанеру металлический ящик, в котором обнаружилась ещё одна коробка — на этот раз из карбона. И уже в эту коробку производитель положил ключ от Divo в кожаном футляре и инструкцию по эксплуатации.
Деревянный ящик, в котором находится автомобиль, снабжён несколькими дверями и люками — они открывают доступ, к примеру, к дверям и колёсам Divo. В интерьере транспортировочными чехлами укрыты не только кресла, но и рулевое колесо.
Судя по видео, вместе с автомобилем прибыли специалисты по распаковке и транспортировке, которые не только извлекли гиперкар из ящика в аэропорту, но и погрузили его в фургон, который доставит машину непосредственному владельцу. Divo станет пополнением его коллекции гиперкаров Bugatti, в которой уже имеются Chiron и Veyron Grand Sport Vitesse.
Автор видео утверждает, что машина обошлась владельцу в 5,4 миллиона долларов (около 400 миллионов рублей), включая миллион за необычную красно-чёрную окраску. Между тем на этапе премьеры гиперкара в 2018 году называлась иная, более весомая цифра: все 40 запланированных Divo были распроданы по цене от 5 миллионов евро (то есть чуть более 6 миллионов долларов или 453 миллиона рублей).