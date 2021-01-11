Обновлённый Lada Largus: подробные фото интерьера

Посмотрите на «распаковку» Bugatti Divo за 400 миллионов рублей

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Дмитрий Елизаров

На YouTube-канале TheStradman появилось видео, демонстри­рующее извлечение из транспортной упаковки гиперкара Bugatti Divo. Уникальное купе имеет собственное имя Ladybug («Божья коровка»), полученное за особое цветовое решение кузова: только оно обошлось владельцу в миллион долларов.

  • Автор видео отмечает, что гиперкар приобретён не им, а его другом, который любезно позволил поучаст­вовать в распаковке Divo. Машину в деревянном ящике доставили самолётом из француз­ского Мольсайма, где находится компания Bugatti, в Лос-Анджелес, где обитает её нынешний владелец.

  • «Коробка» с гиперкаром весит 1970 кило­граммов. Помимо самой машины, в ней находился ещё и упакованный в фанеру металли­ческий ящик, в котором обнаружилась ещё одна коробка — на этот раз из карбона. И уже в эту коробку произво­дитель положил ключ от Divo в кожаном футляре и инструкцию по эксплуатации.

  • Деревянный ящик, в котором находится авто­мобиль, снабжён несколькими дверями и люками — они открывают доступ, к примеру, к дверям и колёсам Divo. В интерьере транс­портиро­вочными чехлами укрыты не только кресла, но и рулевое колесо.

  • Судя по видео, вместе с автомобилем прибыли специ­алисты по распаковке и транс­портировке, которые не только извлекли гиперкар из ящика в аэро­порту, но и погрузили его в фургон, который доставит машину непосред­ствен­ному владельцу. Divo станет попол­нением его коллекции гиперкаров Bugatti, в которой уже имеются Chiron и Veyron Grand Sport Vitesse.

  • Автор видео утверждает, что машина обошлась владельцу в 5,4 миллиона долларов (около 400 миллионов рублей), включая миллион за необычную красно-чёрную окраску. Между тем на этапе премьеры гиперкара в 2018 году называлась иная, более весомая цифра: все 40 заплани­рованных Divo были распроданы по цене от 5 милли­онов евро (то есть чуть более 6 милли­онов долларов или 453 миллиона рублей).

Как вам такой цвет для Bugatti?

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