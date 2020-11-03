Посмотрите, в каком ящике пересёк океан гиперкар Bugatti Divo за 6 млн долларов

На территорию США гиперкар доставили самолётом, а на склад фирмы привезли в полностью закрытом трейлере. Сам Divo оказался упакован в опломбиро­ванный деревянный ящик со множеством дверей разного размера. Они открывают доступ к крепёжным элементам, при помощи которых гиперкар зафикси­рован внутри своей «коробки».

Карбоновые панели кузова этого Bugatti Divo окрашены в матовый тёмно-синий цвет Navy Blue, а интерьер отделан чёрными кожей и алькантарой с контрастной синей строчкой. Светло-синими сделаны боковины кресел, «нулевая» метка на руле и некоторые детали селектора коробки передач. Имеются вставки аналогичного оттенка и на центральном тоннеле.

Базовая стоимость Bugatti Divo в Европе составляет 5 миллионов евро (почти 6 милли­онов долларов или 476,5 миллиона рублей). При этом, учитывая обширную программу персонали­зации, продажная цена купе может оказаться значительно выше. В какую сумму обошёлся заказчику именно этот Divo, ставший последним собранным в Bugatti гиперкаром этой модели, не уточняется.