Посмотрите, в каком ящике пересёк океан гиперкар Bugatti Divo за 6 млн долларов
Дмитрий Елизаров
Компания Miller Motorcars, импортёр марки Bugatti в США, опубликовала видео в жанре «распаковки»: главным героем ролика стал гиперкар Divo. Как пишет Carscoops, это не только финальный экземпляр всей партии Divo, но и купе с уникальной отделкой.
На территорию США гиперкар доставили самолётом, а на склад фирмы привезли в полностью закрытом трейлере. Сам Divo оказался упакован в опломбированный деревянный ящик со множеством дверей разного размера. Они открывают доступ к крепёжным элементам, при помощи которых гиперкар зафиксирован внутри своей «коробки».
Карбоновые панели кузова этого Bugatti Divo окрашены в матовый тёмно-синий цвет Navy Blue, а интерьер отделан чёрными кожей и алькантарой с контрастной синей строчкой. Светло-синими сделаны боковины кресел, «нулевая» метка на руле и некоторые детали селектора коробки передач. Имеются вставки аналогичного оттенка и на центральном тоннеле.
Базовая стоимость Bugatti Divo в Европе составляет 5 миллионов евро (почти 6 миллионов долларов или 476,5 миллиона рублей). При этом, учитывая обширную программу персонализации, продажная цена купе может оказаться значительно выше. В какую сумму обошёлся заказчику именно этот Divo, ставший последним собранным в Bugatti гиперкаром этой модели, не уточняется.
Bugatti Divo представили ещё в 2018 году. Он базируется на платформе Chiron и оснащается тем же двигателем — восьмилитровым W16, развивающим 1500 л.с. и 1600 Нм крутящего момента. Однако гиперкар отличается от донора дизайном и аэродинамикой кузова, обеспечивающими более развитую прижимную силу. Кроме того, Divo на 35 килограммов легче. При этом гиперкар разгоняется всего до
380 км/чпротив 420 км/чу Chiron, но способен противостоять более серьёзным боковым перегрузкам.