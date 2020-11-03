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Посмотрите, в каком ящике пересёк океан гиперкар Bugatti Divo за 6 млн долларов

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Дмитрий Елизаров

Компания Miller Motorcars, импортёр марки Bugatti в США, опублико­вала видео в жанре «распаковки»: главным героем ролика стал гиперкар Divo. Как пишет Carscoops, это не только финальный экзем­­пляр всей партии Divo, но и купе с уникальной отделкой.

  • На территорию США гиперкар доставили самолётом, а на склад фирмы привезли в полностью закрытом трейлере. Сам Divo оказался упакован в опломбиро­ванный деревянный ящик со множеством дверей разного размера. Они открывают доступ к крепёжным элементам, при помощи которых гиперкар зафикси­рован внутри своей «коробки».

  • Карбоновые панели кузова этого Bugatti Divo окрашены в матовый тёмно-синий цвет Navy Blue, а интерьер отделан чёрными кожей и алькантарой с контрастной синей строчкой. Светло-синими сделаны боковины кресел, «нулевая» метка на руле и некоторые детали селектора коробки передач. Имеются вставки аналогичного оттенка и на центральном тоннеле.

  • Базовая стоимость Bugatti Divo в Европе составляет 5 миллионов евро (почти 6 милли­онов долларов или 476,5 миллиона рублей). При этом, учитывая обширную программу персонали­зации, продажная цена купе может оказаться значительно выше. В какую сумму обошёлся заказчику именно этот Divo, ставший последним собранным в Bugatti гиперкаром этой модели, не уточняется.

  • Bugatti Divo представили ещё в 2018 году. Он базируется на платформе Chiron и оснащается тем же двигателем — восьми­литровым W16, развивающим 1500 л.с. и 1600 Нм крутящего момента. Однако гиперкар отличается от донора дизайном и аэро­динамикой кузова, обеспечи­вающими более развитую прижимную силу. Кроме того, Divo на 35 кило­граммов легче. При этом гиперкар разгоняется всего до 380 км/ч против 420 км/ч у Chiron, но способен противо­стоять более серьёзным боковым перегрузкам.

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