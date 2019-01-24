В Германии продают Bugatti Divo с наценкой 1,6 миллиона евро. Машину ещё не собрали

Мюнхенский автосалон DI Automobile выставил на продажу один из экземпляров гиперкара Bugatti Divo за 6,65 миллиона евро (496,7 миллиона рублей) без учёта налогов. При этом автопроизводитель оценил модель в 5 миллионов евро (373,5 миллиона рублей).