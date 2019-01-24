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В Германии продают Bugatti Divo с наценкой 1,6 миллиона евро. Машину ещё не собрали

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Мюнхенский автосалон DI Automobile выставил на продажу один из экземпляров гиперкара Bugatti Divo за 6,65 миллиона евро (496,7 миллиона рублей) без учёта налогов. При этом автопроизводитель оценил модель в 5 миллионов евро (373,5 миллиона рублей).

Bugatti Divo
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Bugatti Divo

Дилер утверждает, что продающийся гиперкар выпустят 28 декабря 2019 года. Он получит чёрный цвет кузова и отделку салона алькантарой, но дополнительных подробностей об оснащении нет.

  • Bugatti Divo, представленный в 2018 году, построен на базе Chiron и отличается от донора полностью переработанным кузовом и увеличенной прижимной силой.

  • Гиперкар оснащается восьмилитровым W16 мощностью 1500 л.с.. Двухдверка разгоняется до сотни за 2,4 секунды, а её максимальная скорость составляет 380 км/ч (у Chiron 420 км/ч).

  • Всего построят 40 экземпляров Bugatti Divo.

Такая наценка – это вообще нормально?

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