В Германии продают Bugatti Divo с наценкой 1,6 миллиона евро. Машину ещё не собрали
Мюнхенский автосалон DI Automobile выставил на продажу один из экземпляров гиперкара Bugatti Divo за 6,65 миллиона евро (496,7 миллиона рублей) без учёта налогов. При этом автопроизводитель оценил модель в 5 миллионов евро (373,5 миллиона рублей).
Дилер утверждает, что продающийся гиперкар выпустят 28 декабря 2019 года. Он получит чёрный цвет кузова и отделку салона алькантарой, но дополнительных подробностей об оснащении нет.
Bugatti Divo, представленный в 2018 году, построен на базе Chiron и отличается от донора полностью переработанным кузовом и увеличенной прижимной силой.
Гиперкар оснащается восьмилитровым W16 мощностью 1500 л.с.. Двухдверка разгоняется до сотни за 2,4 секунды, а её максимальная скорость составляет 380 км/ч (у Chiron 420 км/ч).
Всего построят 40 экземпляров Bugatti Divo.