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Британец продаёт коллекцию машин на 150–205 миллионов рублей, потому что развёлся

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Михаил Кондратьев

На сайте аукционного дома Duke’s выставлена на продажу коллекция авто­мобилей, состоящая из семи моделей Bentley разных лет и одного Chevrolet Corvette первого поколения. Машины продаются британским бизнесменом по причине брако­разводного процесса, пишет The Times. Общая прогнозиру­емая стоимость составляет от 1,45 до 1,99 миллиона фунтов (150–205 миллионов рублей).

1929 Bentley 4 ½ Litre
1929 Bentley 4 ½ Litre
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1929 Bentley 4 ½ Litre

  • Собрание Bentley называют одной из лучших частных коллекций машин этой марки. Самый ценный предста­витель — Bentley 4 ½ Litre 1929 года, один из 665 выпущенных экзем­пляров. Изначально автомобиль экспорти­ровали в Индию, позже он оказался в Афгани­стане, а в 1970-х вернулся в Велико­британию. Ориентиро­вочная цена — 500–700 тысяч фунтов (51,5–72 миллиона рублей).

  • Другими участниками коллекции стали: Bentley Derby 3 ½ Litre 1935 года (140–180 тысяч фунтов), модели S1 Continental и S2 Continental 1956 и 1961 года (300–400 и 200–300 тысяч соответ­ственно), Continental S3 1964-го (120–180 тысяч), кабриолет Azure 2007 года (80–90 тысяч) и семилетний открытый Continental GT Speed (65–75 тысяч фунтов).

  • Наиболее доступный лот — Corvette 1959 года выпуска, попавший в Велико­британию из Техаса в 2014-м. Прогнозируемая стоимость равна 50–70 тысячам фунтов (5,1–7,2 миллиона рублей).

  • Продавец находится в бракоразводном процессе уже два года. Прежде был продан дом (около пяти миллионов фунтов или полу­миллиарда рублей), в специально подготов­ленном гараже которого хранилась эта коллекция. Владелец пояснил, что сейчас ему как минимум негде держать авто­мобили, однако продажу называет не вынужденной, а разумной.

  • Торги пройдут 11 марта.

Случалось вынужденно продавать любимый автомобиль?

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