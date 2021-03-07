Британец продаёт коллекцию машин на 150–205 миллионов рублей, потому что развёлся

Собрание Bentley называют одной из лучших частных коллекций машин этой марки. Самый ценный предста­витель — Bentley 4 ½ Litre 1929 года, один из 665 выпущенных экзем­пляров. Изначально автомобиль экспорти­ровали в Индию, позже он оказался в Афгани­стане, а в 1970-х вернулся в Велико­британию. Ориентиро­вочная цена — 500–700 тысяч фунтов (51,5–72 миллиона рублей).

Другими участниками коллекции стали: Bentley Derby 3 ½ Litre 1935 года (140–180 тысяч фунтов), модели S1 Continental и S2 Continental 1956 и 1961 года (300–400 и 200–300 тысяч соответ­ственно), Continental S3 1964-го (120–180 тысяч), кабриолет Azure 2007 года (80–90 тысяч) и семилетний открытый Continental GT Speed (65–75 тысяч фунтов).

Наиболее доступный лот — Corvette 1959 года выпуска, попавший в Велико­британию из Техаса в 2014-м. Прогнозируемая стоимость равна 50–70 тысячам фунтов (5,1–7,2 миллиона рублей).

Продавец находится в бракоразводном процессе уже два года. Прежде был продан дом (около пяти миллионов фунтов или полу­миллиарда рублей), в специально подготов­ленном гараже которого хранилась эта коллекция. Владелец пояснил, что сейчас ему как минимум негде держать авто­мобили, однако продажу называет не вынужденной, а разумной.