Британец продаёт коллекцию машин на 150–205 миллионов рублей, потому что развёлся
Михаил Кондратьев
На сайте аукционного дома Duke’s выставлена на продажу коллекция автомобилей, состоящая из семи моделей Bentley разных лет и одного Chevrolet Corvette первого поколения. Машины продаются британским бизнесменом по причине бракоразводного процесса, пишет The Times. Общая прогнозируемая стоимость составляет от 1,45 до 1,99 миллиона фунтов (150–205 миллионов рублей).
Собрание Bentley называют одной из лучших частных коллекций машин этой марки. Самый ценный представитель — Bentley 4 ½ Litre 1929 года, один из 665 выпущенных экземпляров. Изначально автомобиль экспортировали в Индию, позже он оказался в Афганистане, а в
1970-хвернулся в Великобританию. Ориентировочная цена — 500–700 тысяч фунтов (51,5–72 миллиона рублей).
Другими участниками коллекции стали: Bentley Derby 3 ½ Litre 1935 года (140–180 тысяч фунтов), модели S1 Continental и S2 Continental 1956 и 1961 года (300–400 и 200–300 тысяч соответственно), Continental S3 1964-го (120–180 тысяч), кабриолет Azure 2007 года (80–90 тысяч) и семилетний открытый Continental GT Speed (65–75 тысяч фунтов).
Наиболее доступный лот — Corvette 1959 года выпуска, попавший в Великобританию из Техаса в
2014-м.Прогнозируемая стоимость равна 50–70 тысячам фунтов (5,1–7,2 миллиона рублей).
Продавец находится в бракоразводном процессе уже два года. Прежде был продан дом (около пяти миллионов фунтов или полумиллиарда рублей), в специально подготовленном гараже которого хранилась эта коллекция. Владелец пояснил, что сейчас ему как минимум негде держать автомобили, однако продажу называет не вынужденной, а разумной.
Торги пройдут 11 марта.