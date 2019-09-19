Дайверы нашли на дне реки старый Ягуар и Chevrolet Corvette

Материал по теме
В Таиланде появился плавающий электромобиль, который не боится цунами
Шестиколёсный пикап не смог заехать в небольшую горку
Николай Андреев
Профессиональные водолазы опубликовали на своём канале Adventures with Purpose два ролика, в которых они достают со дна реки Уилламетт (американский штат Орегон) седан Jaguar Mark 2 и купе Chevrolet Corvette серии C3.
Оба автомобиля оказались на дне по неизвестным причинам и пролежали там не один десяток лет. Чтобы их вытащить, дайверы использовали специальные мешки, которые наполнялись воздухом. Затем машины вытягивались на берег при помощи эвакуатора.