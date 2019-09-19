Шестиколёсный пикап не смог заехать в небольшую горку

Дайверы нашли на дне реки старый Ягуар и Chevrolet Corvette

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Николай Андреев

Профессиональные водолазы опубликовали на своём канале Adventures with Purpose два ролика, в которых они достают со дна реки Уилламетт (американский штат Орегон) седан Jaguar Mark 2 и купе Chevrolet Corvette серии C3.

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Оба автомобиля оказались на дне по неизвестным причинам и пролежали там не один десяток лет. Чтобы их вытащить, дайверы использовали специальные мешки, которые наполнялись воздухом. Затем машины вытягивались на берег при помощи эвакуатора.

Chevy Corvette Sports Car Found in River While Scuba Diving... There are 4 more cars underwater in the river at this boat ramp! BECOME A CHANNEL MEMBER - http://bit.ly/AWP-Team-Member Episode Sponsored by EVO Gimbals... http://EVOGimbals.com Get the Insta360 One X...➤ http://bit.ly/Insta360DiveCam ---- ✅HELP US REACH 135,000 SUBS SUBSCRIBE NOW ➤ http://bit.ly/SubAWP ---- On this episode of Adventures with Purpose, we head back into the Willamette River to recover a 1980's Corvette underwater. Crazy... But we have no idea how long the car has been in the river. Good news is that we succeeded in pulling the sunken Chevy Corvette car out of the river at the boat launch in no time at all. What's our next underwater treasure hunting adventure going to find? GEAR and SPONSORS -------------------------------------- https://MrLeisek.com/LiftBags http://bit.ly/OTS-FullFaceMask http://bit.ly/Bixpy http://bit.ly/OThreeDrysuits http://bit.ly/PARALENZ http://bit.ly/OrcaTorch http://EVOGimbals.com http://bit.ly/Insta360DiveCam http://bit.ly/BruteMagnetics http://bit.ly/CentralOregonDiving https://www.elitetowingoregon.com -------------------------------------- Watch More of Our Treasure Hunting Episodes 5 CARS FOUND IN RIVER... Incl. VW & Corvette Stingray? https://youtu.be/mUoEBR6QH-4 Found 3 Cars Underwater in River... JAGUAR, NISSAN & HONDA https://youtu.be/UIAvXbVTX8E FOUND Stolen AR-15s in Lake *Police Called* https://youtu.be/5v5KfcUQhKY RECOVERED JAGUAR IN RIVER... Car Found 40' Underwater! https://youtu.be/NmbMiAGuTIk FOUND GRANDMA'S LINCOLN Car in River! https://youtu.be/4iKgg4_226g --------------------- #scubadiving #foundcar #corvette --------------------- Music By: Lilsher Chillstep 4 "less than less" https://soundcloud.com/lilsher/chillstep4 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ FOLLOW US ↓ INSTAGRAM ➤ https://instagram.com/mrleisek FACEBOOK ➤ https://fb.com/mrleisek/ TWITTER ➤ https://twitter.com/mrleisek For online use, you may embed this YouTube video - for usage in other players please contact for permission. Questions, Donations, Merch, Souvenirs, Fan Mail, Brand Deals, Collaborations, Sponsors, Product Reviews... CONTACT US https://MrLeisek.com

Удивлены, что от автомобилей осталось хоть что-то спустя столько лет под водой?

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