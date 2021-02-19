Слабонервным не смотреть: как уничтожают Ferrari, за которую владелец судится с полицией
Дмитрий Елизаров
Британец Захид Хан намерен судиться с правоохранительными органами Великобритании, которые ещё в 2018 году уничтожили его Ferrari 458 Spider ценой в 20 миллионов рублей. Делать это он будет из Дубая, так как, по данным Birmingham Mail, в случае возвращения в Великобританию его ждёт 10 лет тюрьмы.
Автомобиль Захида был арестован в апреле 2017 года. Суперкар эвакуировали после того, как владелец припарковал его на тротуаре непосредственно перед входом в здание королевского суда Бирмингема. Позже полиция обнаружила, что у Ferrari не было страховки. Кроме того, у полиции возникли сомнения в наличии у суперкара допуска на дороги общего пользования — поэтому его и раздавили на одной из ближайших свалок.
Через некоторое время самого Захида Хана признали виновным в нескольких эпизодах мошенничества, сокрытии незаконной собственности и препятствовании правосудию. Летом 2018 года Хан предпочёл покинуть Британию, отправившись в Дубай, но его заочно приговорили к тюремному заключению на 10 лет.
И из Дубая Захид Хан решил подать в суд на полицию: уничтожение суперкара, по его мнению, было незаконным. Кроме того, как пишет The Daily Mail, автовладелец заявляет, что полиция вполне могла бы не уничтожать машину, а продать её (пусть даже по запчастям) и передать средства на благотворительность либо потратить на починку дорог. Суперкар он оценил в 200 тысяч фунтов (чуть более 20 миллионов рублей).
В полиции заявили, что вычислили, где обитает бывший владелец Ferrari, и уже подумывают о возможности его экстрадиции. При этом сам Захид ведёт жизнь богатого плейбоя, регулярно появляясь на вечеринках с участием знаменитостей и публикуя фотографии с дорогими аксессуарами и частными самолётами.
В ноябре прошлого года расстаться с автомобилями был вынужден другой бизнесмен, обвиняемый в мошенничестве, — американец Наджиб Кан. 240 машин из его личной коллекции были проданы с аукциона, чтобы покрыть хотя бы часть долгов предпринимателя.