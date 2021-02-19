Слабонервным не смотреть: как уничтожают Ferrari, за которую владелец судится с полицией

Автомобиль Захида был арестован в апреле 2017 года. Суперкар эваку­ировали после того, как владелец припарковал его на тротуаре непосред­ственно перед входом в здание королев­ского суда Бирмингема. Позже полиция обнаружила, что у Ferrari не было страховки. Кроме того, у полиции возникли сомнения в наличии у суперкара допуска на дороги общего пользо­вания — поэтому его и раздавили на одной из ближайших свалок.

Через некоторое время самого Захида Хана признали виновным в нескольких эпизодах мошенни­чества, сокрытии незаконной собствен­ности и препят­ствовании правосудию. Летом 2018 года Хан предпочёл покинуть Британию, отправив­шись в Дубай, но его заочно приговорили к тюремному заключению на 10 лет.

И из Дубая Захид Хан решил подать в суд на полицию: уничтожение суперкара, по его мнению, было незаконным. Кроме того, как пишет The Daily Mail, авто­владелец заявляет, что полиция вполне могла бы не уничтожать машину, а продать её (пусть даже по запчастям) и передать средства на благо­творитель­ность либо потратить на починку дорог. Суперкар он оценил в 200 тысяч фунтов (чуть более 20 миллионов рублей).

В полиции заявили, что вычислили, где обитает бывший владелец Ferrari, и уже подумывают о возмож­ности его экстрадиции. При этом сам Захид ведёт жизнь богатого плейбоя, регулярно появляясь на вечеринках с участием знаменито­стей и публикуя фото­графии с дорогими аксес­суарами и частными самолётами.