Дистанционка: первый тест обновлённого Kia Cerato с продвинутой телематикой

Новостей тут, по сути, две: одна поменьше, а вторая помасштабнее. Первая: Kia Cerato теперь поддерживает беспроводные протоколы Apple CarPlay и Android Auto, а это значит, что отныне владельцу доступны не только карты Google, но и навигация от Яндекса — и Карты, и Навигатор. А также Яндекс.Музыка, Spotify, подкасты и так далее.

Второе важное событие: Cerato доверили первым в гамме Kia примерить заводской комплекс телематики. И об этом стоит рассказать чуть подробнее.

Что за телематика такая?

В целом, ничего революционного — подобные комплексы уже встречаются, причём не только на моделях премиальных брендов. Но для Kia эта технология пока в новинку.

Суть в том, что у Kia Cerato теперь есть дополнительный модуль, который в режиме онлайн обменивается данными о состоянии автомобиля с приложением в смартфоне владельца и позволяет ему управлять некоторыми функциями автомобиля дистанционно. Водитель может в любой момент проверить, заперта ли машина (и закрыть её, если вдруг забыл), срабатывала ли штатная сигнализация, сколько топлива в баке, получить информацию о неисправностях (например, о низком заряде аккумулятора), а также удалённо запустить или заглушить двигатель (прощайте, «сигналки с обратной связью»!), заранее настроить или включить климат-контроль и обогрев кресел.

А самое классное: с помощью Kia Connect теперь автомобилем можно «делиться» с другими членами семьи или друзьями. Для этого надо настроить гостевой доступ для другого пользователя, после чего тот сможет узнать точное местоположение автомобиля, открыть его через собственное приложение и поехать по делам. Но если делиться машиной не хочется или есть опасения, что хакеры взломают систему, то телематику можно полностью отключить…