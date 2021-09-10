Дистанционка: первый тест обновлённого Kia Cerato с продвинутой телематикой

Михаил Цымбал
Если посмотреть на Kia Cerato в масштабах корейского бренда, то окажется, что это далеко не самая популярная модель в российской гамме — всего 6‑е место по продажам. С другой стороны, это один из самых популярных автомобилей в российском С‑сегменте: Cerato продаётся вдвое лучше, чем Kia Ceed, и по итогам 7 месяцев 2021 года совсем немного уступил лидеру класса Skoda Octavia. Но теперь у него есть все шансы отыграть отставание: только что Cerato заметно обновился, а до конца года остаётся ещё почти четыре месяца!
Что изменилось?
Если говорить про внешность, то много чего. Во-первых, Cerato — это первая модель Kia в России, получившая новый логотип. Во-вторых, облик седана переработали весьма ощутимо: новая решётка радиатора и агрессивный бампер сложной формы, новые фары с другим рисунком светодиодных ходовых огней (в базе основной свет будет галогенным, а в дорогих версиях полностью светодиодным), новая линейка колёсных дисков и переработанная задняя часть кузова. Сзади поменялся бампер, а также форма и оформление фонарей. В зависимости от комплектации отличается не только их световой рисунок, но и наполнение: в модификациях попроще фонари галогеновые, а в дорогих — полностью светодиодные.
А вот в салоне изменений… нет. Те же дефлекторы вентиляции в стиле Kia Stinger, обычная стрелочная приборка с 3,5-дюймовым монохромным (в базе) или 4,2-дюймовым цветным экранчиком между спидометром и тахометром (в дорогих версиях), полностью кнопочный интерфейс и 8‑дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы с довольно крупными рамками по краям. Зато такой дисплей будет во всех комплектациях Cerato, включая базовую, а начинка у мультимедийной системы и вовсе полностью новая!
Новостей тут, по сути, две: одна поменьше, а вторая помасштабнее. Первая: Kia Cerato теперь поддерживает беспроводные протоколы Apple CarPlay и Android Auto, а это значит, что отныне владельцу доступны не только карты Google, но и навигация от Яндекса — и Карты, и Навигатор. А также Яндекс.Музыка, Spotify, подкасты и так далее.
Второе важное событие: Cerato доверили первым в гамме Kia примерить заводской комплекс телематики. И об этом стоит рассказать чуть подробнее.
Что за телематика такая?
В целом, ничего революционного — подобные комплексы уже встречаются, причём не только на моделях премиальных брендов. Но для Kia эта технология пока в новинку.
Суть в том, что у Kia Cerato теперь есть дополнительный модуль, который в режиме онлайн обменивается данными о состоянии автомобиля с приложением в смартфоне владельца и позволяет ему управлять некоторыми функциями автомобиля дистанционно. Водитель может в любой момент проверить, заперта ли машина (и закрыть её, если вдруг забыл), срабатывала ли штатная сигнализация, сколько топлива в баке, получить информацию о неисправностях (например, о низком заряде аккумулятора), а также удалённо запустить или заглушить двигатель (прощайте, «сигналки с обратной связью»!), заранее настроить или включить климат-контроль и обогрев кресел.
А самое классное: с помощью Kia Connect теперь автомобилем можно «делиться» с другими членами семьи или друзьями. Для этого надо настроить гостевой доступ для другого пользователя, после чего тот сможет узнать точное местоположение автомобиля, открыть его через собственное приложение и поехать по делам. Но если делиться машиной не хочется или есть опасения, что хакеры взломают систему, то телематику можно полностью отключить…
Обмен данными происходит в зашифрованном виде по каналам сотовой связи. В Kia заверяют, что договорились со всеми крупными операторами мобильной связи в России, так что телематика должна уверенно работать в любом регионе страны. Платить за услугу первые три года покупателю Cerato не придётся. Сколько будет стоить доступ к телематическому сервису по истечении этого срока, в Kia пока не говорят, но обещают, что цена будет «не выше, чем у конкурентов».
До конца 2021 года аналогичным телематическим модулем обзаведутся половина всех моделей Kia в России, а спустя ещё 3 года телематика станет доступна покупателям любой модели. Всего, по оценкам корейской марки, к 2025 году к Kia Connect подключатся 350 тысяч российских машин.
По технике изменения есть?
М… Нет. В России Cerato будет доступен с уже знакомыми атмосферными моторами: 1.6 серии Gamma (128 л.с.) и 2.0 серии Nu (150 л.с.). Для базового агрегата предлагается как 6‑ступенчатая «механика», так и 6‑ступенчатый «автомат», а двухлитровый комплектуется только автоматической трансмиссией.
Собственно, и едет обновлённый Kia Cerato точно так же, как и дорестайлинговый. Базовый двигатель — выбор флегматиков, а более-менее достойной динамикой обладает лишь двухлитровый седан. Мотор не слишком азартный — для города точно хватит, но на шоссе обгоны лучше просчитывать чуть заранее. Коробка — плавная, хорошо ладит со 150-сильным двигателем, а в «спорте» чуть дольше держит пониженные передачи, что удобно в рваном режиме езды.
В дорогих комплектациях у Cerato появляется кнопка выбора режимов движения Drive Mode Select, однако особой пользы от неё нет. В «Спорте» баранка становится совсем каменной и малоинформативной, а «Эко», скорее всего, будет включен лишь единожды — чтобы попробовать, что это такое, и потом забыть об этом режиме навсегда. На двухлитровых машинах есть ещё «умный» режим Smart, который подстраивается под водителя, но самым универсальным всё равно оказывается «Нормальный».
В нём и педаль акселератора не слишком чувствительная, и на руле есть какая-никакая информация о том, что происходит под колёсами. Управляется Cerato понятно, подвеска — неплохой микс между упругостью и комфортом, но даже на 16-дюймовых колёсах седан слишком подробно собирает всю мелочёвку.
И «шумка». Ещё в первом тесте нового Cerato в 2018 году мы отмечали, что седан получился слишком громким — на высоких оборотах слышно и мотор, и шины, особенно на абразивном асфальте. В обновлённой машине ничего не изменилось, поэтому закладывайте в бюджет на покупку ещё немного денег на дополнительную шумоизоляцию.
Кстати, а сколько вообще стоит новый Kia Cerato?
Если говорить про самый доступный Cerato 1.6 с «механикой», то такой автомобиль подорожал всего на 30 тысяч рублей и теперь стоит 1 394 900 рублей. Речь идёт про седан в комплектации Classic, которая по набору оборудования в точности повторяет дорестайлинговый автомобиль в комплектации Comfort: светодиодные ходовые огни, 15-дюймовые колёса на стальных штамповках, кондиционер, набор тёплых опций (подогрев зеркал, передних сидений и форсунок стеклоомывателя) и фронтальные подушки безопасности. Зато теперь даже у самого доступного Cerato есть 8‑дюймовая мультимедийка с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и камера заднего вида. Доплата за «автомат» — 40 тысяч, а мотор 2.0 в такой комплектации недоступен.
Комплектация Comfort — это уже возможность выбирать между двигателями 1.6 (1 424 900 рублей за «механику» или 1 464 900 рублей за «автомат») и 2.0 (1 519 900 рублей), но из опций добавляется только подогрев руля, отделка селектора коробки передач и руля кожей, а также боковые подушки безопасности. Поэтому лучше сразу присмотреться к версии Luxe за 1 474 900 — 1 569 900 рублей (в зависимости от мотора), в которой будут уже 16-дюймовые колёса (но всё ещё стальные), светодиодные противотуманки, дополнительный отопитель в салоне, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, датчик света, приборка с монохромным экраном бортового компьютера и датчики парковки сзади.
Ну а всё самое вкусное начинается с комплектации Prestige, которая доступна только для «автоматических» Kia Cerato: 1 629 900 рублей за 1.6 и 1 684 900 рублей за версию с 2.0. У таких седанов будут светодиодные фары, 16-дюймовые легкосплавные диски, подогрев заднего дивана, система выборов режимов движения, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и тот самый телематический комплекс Kia Connect. Плюс базовый набор водительских ассистентов, включающий в себя мониторинг слепых зон, предупреждение столкновений при выезде с парковки и наезда на пешеходов, ассистент движения в полосе и автоматический «дальний» свет. Но кресла останутся целиком тканевыми — комбинированная отделка появляется только в комплектации GT Line за 1 754 900 рублей, которая доступна лишь с двухлитровым мотором.
Такие Cerato отличаются не только другими креслами и скошенным снизу рулём, но и внешне — бамперы, решётка радиатора, чёрные зеркала, а также оснащаются светодиодными задними фонарями и беспроводной зарядкой для смартфона. На вершине гаммы — комплектация GT Line+ по цене 1 829 900 рублей, у которой салон отделан кожей, есть электрорегулировки водительского кресла и продвинутый набор ассистентов Drive Wise с адаптивным круиз-контролем и системой предотвращения столкновений в слепой зоне.
В результате, если базовая версия Kia Cerato подорожала на 30 тысяч рублей, то топовые — уже примерно на 100 тысяч. Но даже с такими ценами обновлённый седан оказывается доступнее и Skoda Octavia, и Toyota Corolla, цены на которые в хороших комплектациях подбираются вплотную к двум миллионам рублей. И это без учёта дилерских наценок, которые в этом сегменте могут достигать нескольких сотен тысяч.
Впрочем, и новый Cerato наверняка купить по рекомендованной розничной цене в ближайшее время вряд ли получится: дефицит на рынке, по самым оптимистичным оценкам, продлится как минимум до середины 2022 года.
Посвежевший Kia Cerato или кто-то из конкурентов?
Комплектация2.0 AT (150 л.с.)
Двигатель2.0 / 150 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПередний
КузовСедан
Расход топлива7.4
Разгон до 100 км/ч9.8