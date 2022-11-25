Как продать машину в России из-за границы? Отвечает юрист

Продать или подарить находящийся в России автомобиль, находясь при этом за границей, можно. Для этого достаточно оформить доверенность от собственника с соответствующими полномочиями — на продажу, дарение, получение денежных средств и так далее.

Как это сделать в другой стране? Можно оформить доверенность у местного нотариуса, сделать её перевод на русский язык и проставить апостиль — стандартизированную форму легализации иностранного документа, которая ставится на оригиналы и копии документов. Второй вариант — сделать доверенность в консульстве России на территории той страны, в которой находится собственник. Такой документ приравнивается к нотариально заверенным.

Ещё один способ — воспользоваться Госуслугами и приложением «Госключ». В Госуслугах нужно найти пункт «Договор купли-продажи ТС» (создать договор должен именно продавец). Заполненный документ отправляется через Госуслуги покупателю, у которого есть 24 часа на согласование условий. В течение следующих 24 часов обе стороны должны подписать договор электронными подписями через приложение «Госключ». Далее происходит оплата по ДКП и уже новый собственник подаёт заявление на регистрацию автомобиля.