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На аукционе продадут редчайший родстер «Летающая тарелка» в цвете British Racing

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Дмитрий Елизаров

Швейцарский дилер экзотических автомобилей Niki Hasler выставил на продажу редчайший спайдер Disco Volante. Это четвёртый из всего семи построенных экземпляров и единственный, имеющий кузов зелёного цвета.

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  • Проект Disco Volante («Летающая тарелка») итальянское ателье Carrozzeria Touring Superleggera представило ещё в 2013 году, устроив на Женевском автосалоне премьеру эксклюзивного купе. Тремя годами позже Disco Volante получила открытую версию со съёмными панелями крыши, а экземпляр, выставленный на продажу, собран в 2019-м.

  • Проект базируется на шасси Alfa Romeo 8C, но отличается от серийного спорткара полностью новым кузовом, выполненным из карбона и алюминия. Все семь собранных итальянцами машин окрашены в разные цвета: спайдер, который можно приобрести, выполнен в знаменитом тёмно-зелёном оттенке British Racing, а его салон отделан кожей и алькантарой в очень близкой цветовой гамме.

  • Силовой агрегат спайдера идентичен устанавливавшемуся на Alfa Romeo 8C — это 4,7-литровый V8, развивающий 450 л.с. и 480 Нм в паре с шестиступенчатым преселективным «роботом». Купе Disco Volante с таким мотором тратит на ускорение до 100 км/ч 4,2 секунды при максимальной скорости 290 км/ч.

  • Пробег выставленного на продажу экземпляра составляет 16 тысяч километров. Как утверждает продавец, автомобиль недавно прошёл ревизию тормозов и получил новые шины Michelin Pilot Sport 4S K2 размерностью 285/35 ZR20. Цена спайдера при этом не называется.

  • Осенью прошлого года ателье Touring Superleggera представило ещё один ретрокар на базе современной модели — проект Aero 3, в основе которого лежит платформа Ferrari F12 Berlinetta. Тираж этой модели ограничат 15 единицами.

Как вам такая «Летающая тарелка»?

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