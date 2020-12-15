Оплачивать регдействия в ГИБДД со скидкой разрешили до 1 января 2023 года
Дмитрий Елизаров
Госдума во втором и третьем чтении приняла норму о продлении действия 30-процентной скидки на оплату госпошлин через портал госуслуг. Действие скидки продлили сразу на два года: как передаёт ТАСС, эта возможность должна была закончиться 1 января
Как сказано в документах, до 1 января 2023 года останется в силе понижающий коэффициент 0,7 для госпошлин, которые платят физические лица за юридически значимые действия через онлайн-сервис. Скидка распространяется не только на федеральный портал «Госуслуги», но и аналогичные региональные порталы либо любые другие сервисы, интегрированные с российской системой идентификации и аутентификации.
Автомобилисты могут использовать портал госуслуг, к примеру, для оплаты пошлин за регистрацию или переоформление автомобилей (без скидки — от 850 до 2850 рублей с учётом стоимости табличек госномеров) в органах ГИБДД, получение и замену водительских документов (2000 рублей).
Уже в скором времени через госуслуги планируют начать торговать «красивыми» номерами. Понравившуюся комбинацию символов можно будет зарезервировать за собой и выкупить, уплатив повышенную госпошлину. Её предполагаемые размеры — от 5 до 600 тысяч рублей в зависимости от сочетания букв и цифр. Будет ли распространяться 30-процентная скидка на эти услуги, пока неизвестно.