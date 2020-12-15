Оплачивать регдействия в ГИБДД со скидкой разрешили до 1 января 2023 года

Госдума во втором и третьем чтении приняла норму о продлении действия 30-про­центной скидки на оплату госпошлин через портал госуслуг. Действие скидки продлили сразу на два года: как передаёт ТАСС, эта возмож­ность должна была закончиться 1 января 2021-го.

Как сказано в документах, до 1 января 2023 года останется в силе понижающий коэффи­циент 0,7 для госпошлин, которые платят физиче­ские лица за юридически значимые действия через онлайн-сервис. Скидка распро­страняется не только на федераль­ный портал «Госуслуги», но и аналогичные региональ­ные порталы либо любые другие сервисы, интегриро­ванные с российской системой иденти­фикации и аутентификации.

Автомобилисты могут использовать портал госуслуг, к примеру, для оплаты пошлин за регистрацию или пере­оформ­ление автомо­билей (без скидки — от 850 до 2850 рублей с учётом стоимости табличек госномеров) в органах ГИБДД, получение и замену водитель­ских документов (2000 рублей).