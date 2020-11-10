Рестайлинговый Land Rover Discovery представлен: рядные «шестёрки» и мультимедийка Pivi Pro
Дмитрий Елизаров
Компания Land Rover завершает обновление своей модельной линейки, представляя доработанную версию кроссовера Discovery. Косметические изменения во внешности соседствуют с радикально пересмотренной моторной гаммой, усовершенствованной электроникой и более комфортным салоном.
Обновлённый Land Rover Discovery получил новую решётку радиатора. Передний и задний бамперы видоизменены почти незаметно, задние фонари теперь соединены глянцевой полосой с названием модели, доработана и головная оптика, хотя очертания её остались прежними. C рестайлингом Discovery обзавёлся и традиционным для прочих моделей JLR «оспортивленным» исполнением
R-Dynamicс чуть более агрессивной внешностью и тематическими акцентами в интерьере.
Главное нововведение в салоне — уже знакомая по другим моделям компании мультимедийная система Pivi Pro. Сопровождается она увеличенным с 10 до 11,4 дюйма монитором, двумя модемами, способными работать параллельно и обновляться «по воздуху». Также изменились рулевое колесо и блок управления климатом, а «шайба» переключения передач уступила своё место нефиксируемому джойстику. Опционально доступен цветной проекционный дисплей.
У задних пассажиров — более комфортный диван, дефлекторы вентиляции с оптимизированным расположением, а также универсальные держатели для планшетов в спинках передних кресел.
С рестайлингом кроссовер полностью перевели на рядные двигатели семейства Ingenium, попутно пересмотрев моторную гамму Discovery в зависимости от рынка. К примеру, в США модель не будет оснащаться дизелями, а в России, в отличие от европейских стран, не получит 48-вольтовых стартер-генераторов. Базовым двигателем для Discovery станет четырёхцилиндровый бензиновый турбомотор объёмом 2,0 литра, развивающий 300 л.с. и 400 Нм. Все остальные двигатели теперь — рядные трёхлитровые «шестёрки».
Бензиновая модификация обеспечивает 360 л.с. и 500 Нм крутящего момента, дизельную предложат в двух вариантах отдачи — 249 л.с. (570 Нм) и 300 л.с. (650 Нм). Российская версия кроссовера, по предварительным данным, будет оснащаться старшим бензиновым и младшим дизельным двигателями. Всем моторам положены восьмиступенчатый «автомат», система полного привода и функция выбора режимов работы ездовой электроники.
Фирменная система Terrain Response 2 получила новую предустановку Wade Mode для преодоления бродов. Кроме того, внедорожник обещают снабжать «прозрачным капотом» — системой камер, позволяющих видеть, что происходит под передними колёсами.
Стандартной пружинной подвеской теперь будут оснащать только самые доступные модификации, прочим же по умолчанию установят пневматическую.
Цены на обновлённую модель для российского рынка объявят позже. В тех странах, где заказы уже принимаются, Discovery подорожал. К примеру, в Великобритании базовая цена выросла с 48 340 до 53 655 фунтов, а в США — с 52 300 до 53 900 долларов.
В сентябре Land Rover по похожей схеме обновил кроссовер Range Rover Velar. Модель обзавелась, к примеру, медиасистемой Pivi Pro и новыми силовыми агрегатами.