Рестайлинговый Land Rover Discovery представлен: рядные «шестёрки» и мультимедийка Pivi Pro

С рестайлингом кроссовер полностью перевели на рядные двигатели семейства Ingenium, попутно пере­смотрев моторную гамму Discovery в зависи­мости от рынка. К примеру, в США модель не будет оснащаться дизелями, а в России, в отличие от европейских стран, не получит 48-вольтовых стартер-генераторов. Базовым двигателем для Discovery станет четырёх­цилиндровый бензиновый турбо­мотор объёмом 2,0 литра, разви­вающий 300 л.с. и 400 Нм. Все остальные двигатели теперь — рядные трёх­литровые «шестёрки».

Бензиновая модификация обеспечивает 360 л.с. и 500 Нм крутящего момента, дизельную предложат в двух вариантах отдачи — 249 л.с. (570 Нм) и 300 л.с. (650 Нм). Российская версия кроссовера, по предвари­тельным данным, будет оснащаться старшим бензино­вым и младшим дизельным двигате­лями. Всем моторам положены восьми­ступен­чатый «автомат», система полного привода и функция выбора режимов работы ездовой электроники.

Фирменная система Terrain Response 2 получила новую пред­установку Wade Mode для преодо­ления бродов. Кроме того, внедорожник обещают снабжать «прозрачным капотом» — системой камер, позволяющих видеть, что происходит под передними колёсами.

Стандартной пружинной подвеской теперь будут оснащать только самые доступные моди­фикации, прочим же по умолчанию установят пневматическую.

Цены на обновлённую модель для россий­ского рынка объявят позже. В тех странах, где заказы уже принима­ются, Discovery подорожал. К примеру, в Велико­британии базовая цена выросла с 48 340 до 53 655 фунтов, а в США — с 52 300 до 53 900 долларов.