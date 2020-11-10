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Рестайлинговый Land Rover Discovery представлен: рядные «шестёрки» и мультимедийка Pivi Pro

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Дмитрий Елизаров

Компания Land Rover завершает обновление своей модельной линейки, пред­ставляя дора­ботан­ную версию крос­совера Discovery. Косметиче­ские изменения во внешности сосед­ствуют с радикально пере­смотренной моторной гаммой, усовер­шен­ство­ванной электроникой и более комфортным салоном.

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  • Обновлённый Land Rover Discovery получил новую решётку радиатора. Передний и задний бамперы видо­изменены почти незаметно, задние фонари теперь соединены глянцевой полосой с названием модели, дора­ботана и головная оптика, хотя очертания её остались прежними. C рестай­лингом Discovery обзавёлся и традици­онным для прочих моделей JLR «оспортив­ленным» исполнением R-Dynamic с чуть более агрессивной внеш­ностью и тематиче­скими акцентами в интерьере.

  • Главное нововведение в салоне — уже знакомая по другим моделям компании мульти­медийная система Pivi Pro. Сопровож­дается она увеличенным с 10 до 11,4 дюйма монитором, двумя модемами, способными работать парал­лельно и обновляться «по воздуху». Также изменились рулевое колесо и блок управления климатом, а «шайба» пере­ключения передач уступила своё место нефиксиру­емому джойстику. Опци­онально доступен цветной проекци­онный дисплей.

  • У задних пассажиров — более комфортный диван, дефлекторы вентиляции с оптимизи­рованным располо­жением, а также универсальные держатели для планшетов в спинках передних кресел.

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  • С рестайлингом кроссовер полностью перевели на рядные двигатели семейства Ingenium, попутно пере­смотрев моторную гамму Discovery в зависи­мости от рынка. К примеру, в США модель не будет оснащаться дизелями, а в России, в отличие от европейских стран, не получит 48-вольтовых стартер-генераторов. Базовым двигателем для Discovery станет четырёх­цилиндровый бензиновый турбо­мотор объёмом 2,0 литра, разви­вающий 300 л.с. и 400 Нм. Все остальные двигатели теперь — рядные трёх­литровые «шестёрки».

  • Бензиновая модификация обеспечивает 360 л.с. и 500 Нм крутящего момента, дизельную предложат в двух вариантах отдачи — 249 л.с. (570 Нм) и 300 л.с. (650 Нм). Российская версия кроссовера, по предвари­тельным данным, будет оснащаться старшим бензино­вым и младшим дизельным двигате­лями. Всем моторам положены восьми­ступен­чатый «автомат», система полного привода и функция выбора режимов работы ездовой электроники.

  • Фирменная система Terrain Response 2 получила новую пред­установку Wade Mode для преодо­ления бродов. Кроме того, внедорожник обещают снабжать «прозрачным капотом» — системой камер, позволяющих видеть, что происходит под передними колёсами. 

  • Стандартной пружинной подвеской теперь будут оснащать только самые доступные моди­фикации, прочим же по умолчанию установят пневматическую.

  • Цены на обновлённую модель для россий­ского рынка объявят позже. В тех странах, где заказы уже принима­ются, Discovery подорожал. К примеру, в Велико­британии базовая цена выросла с 48 340 до 53 655 фунтов, а в США — с 52 300 до 53 900 долларов.

  • В сентябре Land Rover по похожей схеме обновил кроссовер Range Rover Velar. Модель обзавелась, к примеру, медиа­системой Pivi Pro и новыми силовыми агрегатами.

После обновления Land Rover Discovery стал интереснее, верно?

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