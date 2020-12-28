Стали известны российские цены на обновлённый Land Rover Discovery
Дмитрий Елизаров
Компания Land Rover открыла приём заказов на обновлённый кроссовер Discovery, представленный в ноябре. В России модель будет продаваться в трёх базовых комплектациях с двумя новыми двигателями и пакетом R-Dynamic. Цена — от
Оба мотора, которые получил Land Rover Discovery в России, — шестицилиндровые. Дизельный развивает 249 л.с. и 570 Нм, бензиновый с электрическим стартер-генератором — 360 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Оба мотора сопровождаются
8-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода.
Базовая комплектация кроссовера с обозначением S включает в себя, к примеру, светодиодные фары, адаптивную подвеску, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, продвинутую медиасистему Pivi Pro с 12,3-дюймовой приборной панелью и набор водительских ассистентов. В него вошли, скажем, ассистент распознавания дорожных знаков и система помощи при преодолении бродов с датчиками глубины.
Комплектация SE (от
5 928 000рублей) отличается наличием анимированных поворотников и 21-дюймовых колёсных дисков, панорамной крыши и расширенного набора помощников водителя — к примеру, функции контроля слепых зон, системы предотвращения столкновений при перестроении и ассистента обнаружения препятствий при движении задним ходом.
У Discovery в исполнении HSE (от
6 317 000рублей) появятся матричная оптика, 22-дюймовые колёса, электрорегулировки сидений второго ряда, адаптивный круиз и акустика Meridian на 14 динамиков. Для каждой из комплектаций за доплату доступно исполнение R-Dynamicс особой отделкой кузова и интерьера. Цена — от 5 744 000до 6 510 000рублей.
Приём заказов на новинку уже открыт, но поставки автомобилей в России начнутся только весной.
Ранее в декабре стартовал приём заказов ещё на один обновлённый кроссовер британской марки — Range Rover Velar, которому также модернизировали моторную гамму и список бортового оснащения.