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Стали известны российские цены на обновлённый Land Rover Discovery

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Дмитрий Елизаров

Компания Land Rover открыла приём заказов на обновлённый кроссовер Discovery, представленный в ноябре. В России модель будет продаваться в трёх базовых комплектациях с двумя новыми двигателями и пакетом R-Dynamic. Цена — от 5 599 000 рублей.

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  • Оба мотора, которые получил Land Rover Discovery в России, — шести­цилиндровые. Дизельный развивает 249 л.с. и 570 Нм, бензиновый с электриче­ским стартер-генератором — 360 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Оба мотора сопровождаются 8-ступен­чатым «автоматом» и системой полного привода.

  • Базовая комплектация кроссовера с обозначе­нием S включает в себя, к примеру, свето­диодные фары, адаптивную подвеску, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, продвинутую медиа­систему Pivi Pro с 12,3-дюймовой приборной панелью и набор водитель­ских ассистентов. В него вошли, скажем, ассистент распозна­вания дорожных знаков и система помощи при преодолении бродов с датчиками глубины.

  • Комплектация SE (от 5 928 000 рублей) отличается наличием анимиро­ванных поворот­ников и 21-дюймовых колёсных дисков, панорамной крыши и расширенного набора помощников водителя — к примеру, функции контроля слепых зон, системы предотвращения столкно­вений при пере­строении и ассистента обнаружения препят­ствий при движении задним ходом.

  • У Discovery в исполнении HSE (от 6 317 000 рублей) появятся матричная оптика, 22-дюймовые колёса, электро­регулировки сидений второго ряда, адаптивный круиз и акустика Meridian на 14 динамиков. Для каждой из комплектаций за доплату доступно исполнение R-Dynamic с особой отделкой кузова и интерьера. Цена — от 5 744 000 до 6 510 000 рублей.

  • Приём заказов на новинку уже открыт, но поставки автомо­билей в России начнутся только весной.

  • Ранее в декабре стартовал приём заказов ещё на один обновлённый кроссовер британской марки — Range Rover Velar, которому также модерни­зировали моторную гамму и список бортового оснащения.

Как считаете, интереснее стал Discovery после обновления?

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