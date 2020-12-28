Стали известны российские цены на обновлённый Land Rover Discovery

Оба мотора, которые получил Land Rover Discovery в России, — шести­цилиндровые. Дизельный развивает 249 л.с. и 570 Нм, бензиновый с электриче­ским стартер-генератором — 360 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Оба мотора сопровождаются 8-ступен ­чатым «автоматом» и системой полного привода.

Базовая комплектация кроссовера с обозначе­нием S включает в себя, к примеру, свето­диодные фары, адаптивную подвеску, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, продвинутую медиа­систему Pivi Pro с 12,3-дюймовой приборной панелью и набор водитель­ских ассистентов. В него вошли, скажем, ассистент распозна­вания дорожных знаков и система помощи при преодолении бродов с датчиками глубины.

Комплектация SE (от 5 928 000 рублей) отличается наличием анимиро­ванных поворот­ников и 21-дюймовых колёсных дисков, панорамной крыши и расширенного набора помощников водителя — к примеру, функции контроля слепых зон, системы предотвращения столкно­вений при пере­строении и ассистента обнаружения препят­ствий при движении задним ходом.

У Discovery в исполнении HSE (от 6 317 000 рублей) появятся матричная оптика, 22-дюймовые колёса, электро­регулировки сидений второго ряда, адаптивный круиз и акустика Meridian на 14 динамиков. Для каждой из комплектаций за доплату доступно исполнение R-Dynamic с особой отделкой кузова и интерьера. Цена — от 5 744 000 до 6 510 000 рублей.

Приём заказов на новинку уже открыт, но поставки автомо­билей в России начнутся только весной.